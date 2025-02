Kiedy Głaźną Strugą popłyną jachty?

Głaźna Struga łączy dwa mazurskie jeziora Buwełno i Wojnowo koło Giżycka (gmina Miłki).

Różnica poziomów między jeziorami wynosi średnio 40 cm, co wpływa na prędkość przepływu wody.

Struga nie nadaje się na pływania jachtami, chyba że niewielkimi łódkami. Dodatkowym utrudnieniem jest niski tunel, którym struga płynie pod drogą. Wodniacy nazywają go "szamborurą", co widać powyżej.

Na wzniesieniu nad Głaźną Strugą zachowały się resztki niemieckiego bunkra, który był jednym z elementów Giżyckiego Rejon Umocnionego, który Niemcy zaczęli budować w II połowie lat 30tych XX wieku na odcinku Ogonki, Przytuły, Kruklanki, Miłki, Wyszowate, Cierzpięty, kończąc na Okartowie. Wszystkie te bunkry albo nie zachowały się, albo są w stanie ruiny.

Jeżeli ktoś chce zobaczyć taki bunkier w całości to musi wybrać się do Martian (droga Kętrzyn-Giżycko)

Ten bojowy schron jest widoczny z drogi. Do lat 60. XX wieku obudowany był maskującą go drewnianą stodołą. W bunkrze zachowały się oryginalne niemieckie napisy oraz instrukcje dla obsługi. Bunkier stoi na terenie prywatnej posesji. Można go zwiedzać za zgodą właściciela.

Na wzgórzu, nad jeziorem Wojnowo od 1998 roku stoi maszt radiowy. Jest wysoki na 327 metrów, Pod względem wysokości, maszt znajduje się na 9. miejscu w Polsce i 2. miejscu w województwie warmińsko-mazurskim (wyższy jest maszt w Olsztynie: 365 metrów).

A skąd ta nieoczekiwana sława Głaźnej Strugi? A to za sprawą pomysłu na połączenie Niegocina ze Śniardwami przez jeziora Wojnowo, Buwełno i Tyrkło.

Patrząc od strony Śniardw problemem jest połączenie jezior Tyrkło i Buwełno, które oddziela 1,6 km lądu oraz poszerzenie właśnie naszej Strugi. O budowie tego połączenie mówi się od lat, przynajmniej od 15.

Kiedy pierwsi żeglarze na większych jachtach mogliby popłynąć przez Buwełno (na zdjęciu) , zastawiał się w 2011 roku onet.pl. — Optymiści mówią o roku 2018. Koszt inwestycji będzie duży, od 100 do 120 mln złotych — mówił w 2011 roku ówczesny wójt gminy Miłki, na której terenie leżą oba jeziora. — Dla nas ta inwestycja jest nie do przecenienia. Szlak ożywiłby naszą gminę. Dlatego wierzę, że Pętla Mazurska wreszcie powstanie.

Wtedy nic z tego nie wyszło. Temat powrócił w 2021 roku. W połowie lipca 2022 roku podpisano wartą prawie 800 tys. zł umowę na opracowanie długie prawie jak Głaźna Struga czyli „Wstępne Studium Wykonalności dla zadania p.n.: „Pętla Mazurska – budowa drogi wodnej łączącej jezioro Niegocin z jeziorem Śniardwy”. I to by było na tyle. Problemem są pieniądze, ale też protesty części ekologów a nawet żeglarzy..

— Przekopanie kanału, a nawet tylko poszerzenie i pogłębienie Głaźnej Strugi, spowoduje opadnięcie o kilkadziesiąt centymetrów poziomu Buwełna oraz utratę żeglownych połączeń tego jeziora z Ublikiem Wielkim i Małym. Trzeba by zatem wybudować miniśluzę. — przekonywał we wspomnianym tekście w Onecie jeden z przeciwników budowy tego połączenia.

Więc na razie Głaźnej Struga może sobie płynąć spokojnie i łączyć Wojnowo i Buwełno starym korytem.

Oba jeziora przypominają zresztą szeroko rozlane rzeki.

Buwełno ma prawie 9 kilometrów długości, a w najszerszym miejscu liczy sobie ledwie 700-800 metrów. Jest też jednym z najgłębszych jezior w okolicy, z maksymalnym wynikiem 49 metrów (średnia głębokość: 12,5 metra, najgłębsze jezioro w warmińsko-mazurskim to Babięty Wielkie w powiecie szczycieńskim, 65 metrów). Buwełno to dobre miejsce na łowienie ryb. Pływają w nim szczupaki, sandacze, węgorze, okonie i spore leszcze. Jeziorem administruje Gospodarstwo Rolne w Gizycku (ryba.mazury.pl). Z kolei Wojnowo ma 4600 metrów długości, maksymalna szerokość to 1060 metrów, średnia głębokość 6,3 m, najgłębsze miejsce – 14,2 m.

Oba jeziora jak na Mazury są na razie słabo zagospodarowane, leży nad nimi tylko kilka miejscowości.

Biegnie tamtędy fragment Mazurskiej Pętli Rowerowej na odcinku Giżycko-Pisz (Kleszczewo - Marcinowa Wola - Cirzpięty)

A skąd nazwa naszej bohaterki? Struga to taki mikry "ciek wody", taki potok tyle że nizinny. A "Głaźny" to od kamieni leżących na jego dnie czyli po nowoczesnemu to "Kamienista rzeczka"

Igor Hrywna