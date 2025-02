Wejdź i zobacz, bo koleją już nie dojedziesz

- Archiwum Cyfrowe Powiatu Kętrzyńskiego okazało się wielkim sukcesem. Archiwalne zdjęcia zdobyły szeroką popularność wśród mieszkańców powiatu kętrzyńskiego oraz osób odwiedzających naszą stronę z innych miejsc w Polsce, Europie i na świecie - pisze Michał Kochanowski, starosta kętrzyński.

Teraz nadszedł czas na kolejną odsłonę ACPK. Jego dyrektor Tadeusz Korowaj przygotowuje do cyfrowej digitalizacji historyczne gazety, które były wydawane na naszym terenie.

Obecnie na stronie https://archiwumpowiatowe.pl możecie pastwo obejrzeć:

A to jedno z moich ulubionych zdjęć. Pociąg kolejki wąskotorowej na stacji w Barcianach (lata 30te XX wieku). Kolej do Barcian dotarła w 1898 roku, kiedy uruchomiono połączenie z Kętrzyna do Barcian i dalej już za dzisiejszą zagranicę: do Nordenborka (teraz Kryłowo). Potem także do Gierdaw (teraz Żeleznodorożnyj). Linię rozebrali i zabrali sobie Rosjanie w 1945 roku.



A biegła ona: Kętrzyn Wąskotorowy - Wopławki - Stara Różanka - Skierki - Winda - Rodele - Gumniska -Barciany.

A potem przez: Ogródki, Łęsk, Wikrowo, Stare Jegławki, Suchawo, Skandławki, Łeknicę, Kałki, Przylasek, Bajory Wielkie i Wyskok (teraz to 4 kilometry od granicy z Rosja) do Nordenborka.

Oba te miasta przez krótki czas w 1945 roku należały do Polski. Ostatecznie Gierdawy zabrali sobie Rosjanie latem 1945 roku a starosta gierdawski Józef Kaszyński przeniósł się do położonego tuż przy obecnej granicy Nordenborka (jakieś 500 metrów od granicy z Polska)

W październiku 1945 roku starosta jechał do Olsztyna, ale przed Rudziszkami (leżą teraz po polskiej stronie) natknął się na granicę, która dzień wcześniej przebiegała jeszcze kilka kilometrów na północ od tego miejsca. Nordenbork polscy urzędnicy opuścili ostatecznie 7 i 8 listopada 1945 roku. Wraz z nimi wyjechali stamtąd polscy osadnicy.

Po tym siedzibę powiatu gierdawskiego przeniesiono do leżącej już po polskiej stronie Skandawy. Powiat gierdawski ostatecznie zlikwidowano w grudniu 1946 roku a Skandawę i okoliczne wsie włączono do powiatu kętrzyńskiego.

