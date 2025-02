Ponad pół miliona na wsparcie ratownictwa wodnego

Bogate w jeziora warmińsko-mazurskie wymaga stałego wsparcia organizacji ratowniczych. Samorząd województwa od 10 lat podejmuje działania, by zapewnić niezbędne środki na sprzęt, szkolenia i działania prewencyjne. Rozbudowany system ratownictwa wodnego jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i odwiedzającym region turystom. Dzięki wsparciu finansowemu samorządu podmioty ratownicze będą mogły skuteczniej działać na rzecz ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

– Finansowanie służb chroniących nas nad wodami nie należy do zadań samorządu województwa, jednak czujemy się odpowiedzialni za mieszkańców i odwiedzających region gości, dlatego co roku staramy się dołożyć swoją cegiełkę, żeby to bezpieczeństwo poprawić – mówi marszałek województwa Marcin Kuchciński. – Program wsparcia dla ratownictwa wodnego to także efekt współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Cieszę się, że tym roku kwota przyznanych dotacji jest o prawie 100 tys. zł wyższa niż w latach poprzednich. To inwestycja nie tylko w bezpieczeństwo, ale także w zaufanie mieszkańców i turystów korzystających z warmińsko-mazurskich akwenów.

Zarząd województwa zatwierdził przyznanie dotacji 7 podmiotom:

1. Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie, w wysokości 140 tys. zł

2. Mazurskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu z siedzibą w Giżycku, w wysokości 158 tys. zł, na realizację zadania

3. Elbląskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu z siedzibą w Elblągu, w wysokości 75 tys. zł,

4. Mazurskiej Służbie Ratowniczej z siedzibą w Okartowie, w wysokości 42 tys. zł,

5. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szeligach – Jednostce Ratownictwa Wodnego, w wysokości 45 tys. zł, na realizację zadania pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych powiatu ełckiego w roku 2025”,

6. PODWODNIKOWI Szkole Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych z siedzibą w Strzelnikach k/Orzysza, w wysokości 43 tys. zł,

7. Stowarzyszeniu Iławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Iławie, w wysokości 37 tys. zł,

Przyznana pomoc ze środków samorządu województwa będzie mogła być wykorzystana na zakup sprzętu ratowniczego, szkolenia dla ratowników czy organizację patroli na akwenach regionu. Od 2015 roku na wsparcie ratownictwa wodnego samorząd województwa przeznaczył łącznie 4,35 mln zł.