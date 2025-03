Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej ma już 40 lat! Zobacz program obchodów

Rok 2025 to wyjątkowy czas dla Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, który świętuje 40-lecie swojego istnienia. Z tej okazji zaplanowano szereg wydarzeń mających na celu popularyzację bogactwa przyrodniczego i kulturowego tego unikalnego obszaru. Pojawiła się też publikacja o parku.

Świętowanie 40-lecia to doskonała okazja do tego, by przypomnieć mieszkańcom i turystom, jak cennym miejscem jest nasz park. Przygotowaliśmy różnorodne wydarzenia, które pozwolą każdemu znaleźć coś interesującego: od pasjonatów historii przez miłośników aktywnego wypoczynku aż po rodziny z dziećmi. Chcemy pokazać, jak ważna jest ochrona tego wyjątkowego obszaru i jak wiele skarbów kryje Wysoczyzna Elbląska — mówi Kamil Zimnicki z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

Jubileuszowe obchody zainauguruje wystawa dawnych pocztówek i map z terenu Wysoczyzny Elbląskiej ze zbiorów elbląskich kolekcjonerów. Będzie można ją zobaczyć 19 marca od godz. 17 w sali U św. Ducha w Bibliotece Elbląskiej. Ekspozycja będzie składać się z ponad 150 pocztówek przedstawiających takie miejscowości jak Kadyny, Tolkmicko, Suchacz i Łęcze, a także reprodukcji historycznych map i publikacji dokumentujących przeszłość tego regionu.

Dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu 26 kwietnia odbędzie się rajd rowerowy, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję odkrywać urokliwe zakątki parku i podziwiać jego różnorodność przyrodniczą. Ze względu na duże zainteresowanie lista uczestników jest już zamknięta.

Rodziny z dziećmi oraz pasjonaci ekologii będą mogli wziąć udział w pikniku edukacyjnym „W Krainie Buka”, który odbędzie się 24 czerwca na dużej polanie w Bażantarni. W programie przewidziano warsztaty, konkursy i prelekcje poświęcone ochronie środowiska, które przybliżą uczestnikom unikalne walory przyrodnicze regionu.

Z kolei spacery z przyrodnikami odbędą się w Bażantarni przy okazji Letniego Salonu Muzycznego. To doskonała okazja do poznania flory i fauny Wysoczyzny Elbląskiej oraz zdobycia wiedzy na temat wyzwań związanych z jej ochroną.

Szczegóły dotyczące wszystkich wydarzeń jubileuszowych można znaleźć na stronie internetowej Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej oraz w mediach społecznościowyc h.

