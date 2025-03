Kopernik, fortyfikacje, Jaćwingowie...rozstrzygnięto konkurs związany z turystyką

To więcej niż było do podziału w analogicznym konkursie w ubiegłym roku, kiedy na dziewięć zwycięskich projektów udzielono 170 tys. zł wsparcia.

Co roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych, przyznaje dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju turystyki.

Dotyczą one m.in. promocji szlaków turystycznych Warmii i Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków: Kopernikowskiego, Fortyfikacji Mazurskich i Pisa-Narew. A także wdrożenia działań, służących rozwojowi kompetencji kadr turystycznych województwa warmińsko-mazurskiego.

– Nasze województwo to skarbiec przyrody, historii i kultury – mówi marszałek województwa Marcin Kuchciński. I dodaje: – Bogactwo jezior, malownicze krajobrazy, czyste powietrze przyciągają turystów nie tylko z Polski. Dlatego niezwykle ważne jest wspieranie inicjatyw, które promują region, a także kultywują dziedzictwo związanych z nim wielkich postaci, takich jak Mikołaj Kopernik. Prócz wędrówek śladami wybitnego astronoma, który stał się jednym z naszych sztandarowych symboli, mamy do zaoferowania wiele innych atrakcji. Nie tylko dla żeglarzy, ale też dla pasjonatów historii, którzy chętnie odwiedzają dostępne u nas fortyfikacje z czasów obu wojen światowych. Dysponujemy licznymi ścieżkami rowerowymi, szlakami do wędrówek pieszych, mamy coraz lepszą infrastrukturę turystyczną, której rozwój staramy się regularnie wspierać. Dzięki dofinansowaniu organizacje pozarządowe będą mogły zrealizować szereg ciekawych projektów, które przyczynią się do wzbogacenia oferty turystycznej regionu, a przez to podniesienia jego atrakcyjności. Przy tego typu inicjatywach, co wiemy z doświadczenia, nawet niewielkie nakłady przynoszą duże i trwałe efekty.

Na ogłoszony konkurs wpłynęło 28 ofert. Zarząd województwa przyznał dotacje 11 organizacjom pozarządowym, na realizację 11 zadań, na łączną kwotę 230 tys. zł.

1. Szlak Fortyfikacji Mazurskich: Projekt audiowizualny.

Fundacja Centrum Nowoczesnej Turystyki. Kwota dotacji – 12,7 tys. zł.

Zadanie zostanie zrealizowane poprzez produkcję podkastu o roboczym tytule „Tajne Miasta Hitlera“, stworzenie fotoreportażu z podróży Szlakiem Fortyfikacji Mazurskich i jego publikacje na blogu www.dobrapodroz.pl. z możliwością publikacji w prasie (National Geographic Traveler) oraz relacjami w mediach społecznosciowych (facebook i instagram).

Podkasty „Sekretne życie Mikołaja Kopernika" oraz „Na tropach Smętka" współfinansowane ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego otrzymały wyróżnienie za rozwój turystyki w regionie w 2023 i 2024 roku, a artykuł - relacja z podróży Szlakiem Kopernikowskim na Warmii i Mazurach ukazała się w wydaniu National Geographic Traveler 04/2024.

2. Balts road - szlak Jaćwieski

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny. Kwota dotacji – 27 tys. zł.

Projekt „Szlak Jaćwieski” ma na celu zwiększenie atrakcyjności litewsko-polskiego regionu przygranicznego poprzez współpracę transgraniczną i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Jaćwingów. Realizacja zadania obejmie teren województwa warmińsko-mazurskiego (powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki), powiat suwalski oraz tereny na Litwie. Zadanie jest polską częścią międzynarodowego projektu „Balts road LT-PL”, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu Interreg VI-A Litwa-Polska.

3. Z Kopernikiem na warmińskich zamkach Szlaku Kopernikowskiego

Bractwo Rycerskie Konwent Świętego Piotra. Kwota dotacji – 27 tys. zł.

W ramach zadania odbędzie się wydarzenie - inscenizacja historyczna, ściśle związana ze Szlakiem Kopernikowskim (w dwóch etapach powiązanych ze sobą i następujących po sobie chronologicznie). Inscenizacja przyjazdu Mikołaja Kopernika do Lidzbarka Warmińskiego po ukończeniu studiów we Włoszech i jego pobyt na zamku biskupów warmińskich (31.05.2025 r.) oraz inscenizacja przybycia i pobytu Mikołaja Kopernika w Olsztynie jako administratora dóbr wspólnych warmińskiej kapituły katedralnej (06.09.2025 r.).

4. Niebo Kopernika 2025

Fundacja Nicolaus Copernicus. Kwota dotacji – 25 tys. zł.

W ramach zadania wyprodukowany zostanie krótki film prezentujący walory ciemnego nocnego rozgwieżdżonego nieba, które można oglądać w wielu miejscach Szlaku Kopernikowskiego. Zawierać będzie materiał filmowy zrealizownay z ponad 500 godzin realizacji zdjęć nieba.

5. Rowerowy Zawrót Głowy w Krainie Kanału Elbląskiego

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Kwota dotacji – 23 tys. zł.

Projekt służy rozwojowi kompetencji kadr działających w turystyce Krainy Kanału Elbląskiego, w tym przewodnictwa turystycznego regionalnego, bazującego na atrakcjach innych niż Kanał Elbląski. W ramach projektu zostanie zrealizowane szkolenie przewodników oraz opracowanie i wydanie składanej minimapy tras rowerowych.

6. Wędrówki z Mikołajem Kopernikiem. Podróż druga. Komiksowy przewodnik historyczno-kulturowy

TOWARZYSTWO NAUKOWE PRUTHENIA. Kwota dotacji – 23 tys. zł.

Zadanie polega na przygotowaniu i wykonaniu komiksowego przewodnika historyczno-kulturowego po 6 miastach województwa warmińsko-mazurskiego położonych na Szlaku Kopernikowskim. Komiks-przewodnik zostanie opublikowany w formie drukowanej oraz udostępniony w formie cyfrowej na stronie internetowej Oficyny Wydawniczej PRUTHENIA”.

7. Zamki na szlakach turystycznych regionu Morza Bałtyckiego

Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie“. Kwota dotacji – 23 tys. zł.

Zadanie dotyczy promocji szlaków kulturowych Warmii i Mazur – Szlaku zamków gotyckich oraz Szlaku Kopernikowskiego na litewskim oraz szwedzkim rynku turystycznym poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych, takich jak: artykuły w mediach społecznościowych oraz na blogach/gazetach/serwisach turystycznych.

8. Olsztyn - film kreatywny

Towarzystwo Miłośników Olsztyna. Kwota dotacji – 20 tys. zł.

Zadanie polega na wykonaniu filmu promocyjnego przeznaczonego do mediów społecznościowych, prezentującego zabytki Olsztyna - miejsca na Szlaku Kopernikowskim. Film zostanie wykonany z wykorzystaniem techniki timelapse/hyperlapse.

9. Rozwój turystki w regionie dzięki interaktywnej mapie Jezioran i okolic

Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego Vita Warmia. Kwota dotacji – 19 tys. zł.

W ramach projektu zostanie stworzona interaktywna mapa turystyczna. Zostaną na niej zaznaczone oficjalne szlaki rowerowe, zabytki, szlak św. Jakuba oraz punkty turystyczne. Mapa będzie sukcesywnie uzupełniana o nowe atrakcje. Celem zadania jest udzielanie kompleksowej informacji przybyłym gościom dzięki aplikacji

z interaktywną mapą oraz stronie www.

10 Utrzymanie i modernizacja oznakowania szlaków turystycznych.

Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Olsztynie. Kwota dotacji – 16 tys. zł.

Zadanie obejmuje prace mające na celu utrzymanie i modernizację szlaków turystycznych: pieszego Szlaku Kopernikowskiego, rowerowego szlaku Łynostrada, rowerowego szlaku Gościniec Niborski wraz z aktualizacją danych w cyfrowej bazie danych BEST.

11. Rozwój kompetencji kadr turystycznych Warmii i Mazur - szkolenie z obszaru nowych technologii połączone ze study tour na Szlaku Kopernikowskim

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna. Kwota dotacji – 14,3 tys. zł.

Realizacja zadania będzie polegać na przeprowadzeniu szkolenia połączonego ze study tour dla 35 informatorów turystycznych, pracowników samorządowych biur promocji oraz pracowników muzeów Warmii i Mazur. Zadanie będzie obejmować szkolenie merytoryczne pn. „Nowoczesna obsługa turysty – kompetencje cyfrowe i obsługa gości o szczególnych potrzebach” i zostanie połączone z odbyciem study tour po fragmencie Szlaku Kopernikowskiego.