Ten grzyb rośnie tylko pod Elblągiem

Widoczny na foto grzyb to Coniambia graphidis czyli grzyb naporostowy. Grzyby te żyją na porostach.

Odkryto go w dolinie rzeki Grabianki na grzybie o nazwie Literak właściwy, a który to rósł na korze buka. Na chwilę obecną to jedyne

znane stanowisko tego gatunku a świecie.

- Będąc w dolinie Grabianki rozglądajcie się może go wypatrzycie - zachęcają pracownicy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej