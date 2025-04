Rozpoczęło się znakowanie szlaków żeglugowych na Mazurach

Prace związane z oznakowaniem szlaków żeglugowych w systemie Wielkich Jezior Mazurskich rozpoczęli pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Na szlaku - liczącym w sumie 150 km długości - umieszczane są boje i znaki brzegowe. Jest on sprawdzany pod względem bezpieczeństwa żeglugi; znakowane są przeszkody znajdujące się pod wodą i wyznaczana jest głębokość szlaku.

Główny szlak prowadzi z Węgorzewa przez Giżycko i Mikołajki do Rucianego-Nidy. Obok niego znakowanych jest pięć szlaków bocznych: na jeziorze Śniardwy do Okartowa, na jeziorze Bełdany w kierunku śluzy Guzianka I i II oraz jeziora Nidzkiego, w kierunku miasta Ryn (jezioro Ryńskie), z jeziora Niegocin do jeziora Kisajno poprzez kanał Niegociński i jezioro Tajty i kanał Piękna Góra oraz szlak boczny z jeziora Mamry do miejscowości Ogonki na jeziorze Święcajty.

"Ubiegłoroczny sezon żeglugowy, w którym wodniacy po raz pierwszy od lat mogli w pełni korzystać z wyremontowanej infrastruktury, zmodernizowanych kanałów i odnowionych śluz, zaliczyliśmy do udanych. Na śluzach Guzianka, Guzianka II, Karwik i Przerwanki zostało wykonanych ponad 9 tys. śluzowań i prześluzowano ponad 25,5 tys. jednostek" - poinformowała PAP rzeczniczka RZGW w Białymstoku Joanna Szerenos-Pawilcz.

Dodała, że na początku tegorocznego sezonu żeglarze będą musieli liczyć się z utrudnieniami związanymi z trwającym remontem mostu obrotowego nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku. Możliwy jest tam wyłącznie ruch upoważnionych statków pasażerskich. Inne jednostki pływające powinny kierować się w stronę Kanału Niegocińskiego i Kanału Piękna Góra (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Wyłączenie mostu obrotowego dla ruchu jednostek pływających przewidywane jest do końca czerwca.

Wody Polskie przypominają, że sezon żeglugowy oficjalnie uznaje się za otwarty po wydaniu przez RZGW stosownego komunikatu nawigacyjnego. Otwarcie sezonu na Mazurach następuje zwykle pod koniec kwietnia lub z początkiem maja.

Aktualne informacje o warunkach nawigacyjnych na drogach wodnych będących w administracji RZGW w Białymstoku są dostępne na stronie internetowej tej instytucji.(PAP)