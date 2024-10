Chcą odbudować stary ratusz

Braniewski ratusz, inaczej niż większość miasta, przetrwał rosyjskie bombardowania w lutym i marcu 1945 roku. Ucierpiał co prawda od bomb, ale mury ocalały. Rozebrano je w drugiej połowie lat 50. A cegły z ratusza i innych rozebranych budynków trafiły do Warszawy.

Z czasem w miejscu ratusza powstał skwer. I tak było przez lata, aż postanowiono ratusz odbudować. Najpierw odsłonięto ratuszowe piwnice. Stało się to na przełomie 2022 i 2023 roku.

— Braniewo stanie się wzorem dla wielu tego typu inicjatyw, które będą wspierane przez nasz instytut. Instytut powstał z myślą o takich projektach. Naszym zadaniem jest pomaganie przy trwających pracach konserwatorskich i rewaloryzacyjnych, ale także inicjowanie ich. Misją NIKZ jest upowszechnianie wysokiego standardu prac prowadzonych przy zabytkach, prowadzenie badań archeologicznych i konserwatorskich, popularyzacja dobrych praktyk oraz edukowanie w zakresie historii konserwacji — tak o rozpoczęciu badań archeologicznych w Braniewie mówił w 2022 roku mówił Jerzy Szałygin, kierownik Wydziału Eksperckiego Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków.

W czasie wspomnianych prac archeologicznych odsłonięto m.in. fragmenty kamiennych fundamentów, z których najstarsze mogą pochodzić nawet z XIII wieku. — Jak widać, dotychczasowe działania przyniosły wiele korzyści i poszerzyły naszą wiedzę na temat braniewskiego ratusza. Przede wszystkim jednak przybliżyły nas do upragnionego celu: odbudowy budowli stanowiącej symboliczne serce naszego miasta — podkreślał na początku 2023 roku Tomasz Sielicki, burmistrz Braniewa. Wtedy także wspomniał, że cichym marzeniem władz Braniewa jest odbudowa ratusza do 2030 roku. I dodał: — Zrobiliśmy pierwszy poważny krok, przez co odbudowa ratusza w Braniewie zrobiła się bardzo medialnym tematem i dzięki temu znalazła się w kręgu zainteresowań wielu instytucji i środowisk naukowych. Liczymy na ich wsparcie, dzięki któremu będziemy mogli spełnić marzenie naszych mieszkańców.

Oficjalnie chęć odbudowy ratusza burmistrz zadeklarował w marcu 2024 roku. — Ratusz jest sercem miasta. Jesteśmy kolejnym pokoleniem, które odbudowuje Braniewo po wojnie. Mam nadzieję, że przy pomocy i wsparciu naszych dzisiejszych gości, a także wielu osób i instytucji za kilka lat będziemy mogli cieszyć się pięknym ratuszem — powiedział wtedy na konferencji prasowej.

— Jest to odważna inicjatywa, wymagająca wielu zabiegów, ale przede wszystkim środków. Przyjechaliśmy, by państwa wesprzeć w tych staraniach — mówiła obecna na spotkaniu z dziennikarzami Bożena Żelazowska, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.

