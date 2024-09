To tutaj stoi najstarsza budowla w warmińsko-mazurskim

Swój pierwszy zamek warmińscy biskupi wznieśli w Braniewie. Nie ma w tym nic dziwnego, bo to właśnie miasto było ich pierwszą siedzibą, stolicą Warmii. Zamek powstał około 1273 roku i był biskupia rezydencją do 1340 roku, gdy biskup przeniósł się na krótko do Ornety, by potem na kilkaset lat osiąść w Lidzbarku Warmińskim.

Na początku XIX wieku zamek zaadaptowano do celów szkolnych, potem zburzono górne kondygnacje budynku głównego i fortyfikacje z wyjątkiem wieży bramnej. Budynek szkolny spłonął w 1945r., jego pozostałości usunięto w 1958 roku.

Ocalała tylko XIII wieczna wieża bramna z dwupoziomową kaplicą w z pocz. XIV wieku.

Teraz mieści się tam punkt widokowy.

Igor Hrywna