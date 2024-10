Barczewska synagoga odzyskuje blask

— Niedługo przekazujemy plac budowy, do końca tego roku uruchamiamy działalność artystyczną, a pod koniec przyszłego zamykamy inwestycje — powiedział Andrzej Abako, starosta olsztyński podczas podpisania umowy na realizację II etapu remontu barczewskiej Synagogi. Mowa w niej o dokończenie prac konserwatorsko-restauratorskich związanych z „Rewaloryzacją dawnej Synagogi w Barczewie jako ochrony dziedzictwa Warmii”.

Zakończony latem tego roku pierwszy etap prac obejmował głównie zadania wykonywane wewnątrz zabytkowego budynku oraz najważniejsze: remont dachu i wzmocnienie fundamentów. Teraz odbywać się one będą na zewnątrz. Obejmują odnowę elewacji, renowację zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, prace konserwatorskie Mykwy, czyli rytualne łaźni, przebudowę budynku pomocniczego oraz zagospodarowanie terenu wokół Synagogi. Wyłoniony w przetargu wykonawca – firma Art-Service Łukasz Lewalski ze Zbiczno ma na to 14 miesięcy.

Obiekt dawnej synagogi w Barczewie, jest jedyną zachowaną w pierwotnym stylu żydowską bożnicą na Warmii i jest jednym z niewielu judaików, które przetrwały w regionie do naszych czasów. Stąd ma ogromne znaczenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego tych ziem. Dlatego realizacji prac możliwa jest dzięki dofinansowania w wysokości prawie 1,2 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

— Już w roku 2021, gdy jako powiat staliśmy się właścicielem budynku rozpoczęliśmy przygotowania do „kapitalnego remontu”. W zdobyciu niezbędnych funduszy pomógł nam grant wygrany w konkursie Fundacji Most the Most „Nasz Zabytek". To był pierwszy milion do którego z budżetu powiatu dołożyliśmy kolejny, dzięki czemu mogliśmy zrealizowani pierwszy etap prac, którego koszt wyniósł prawie 2,3 mln zł — dodaje starosta. — W tak zwanym międzyczasie udało nam się uzyskać kolejne pieniądze z budżetu państwa i rewitalizujemy obiekt, tak szybko jak to jest możliwe.

Po zakończeniu rewitalizacji XIX-wieczny budynek będzie, zgodnie z wolą mieszkańców Barczewa i okolic, całorocznym ośrodkiem wspierania kultury warmińskiej – siedzibą powiatowej Galerii „Synagoga”. Tu odbywać się będą m.in. wystawy i koncerty. Nie zabraknie też części przypominającej o historii synagogi i trudnych losach dawnych mieszkańców tych ziem.