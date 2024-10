Remont dachu na części reszelskiego zamku

Do końca roku potrwa remont dachu nad południowym skrzydłem reszelskiego zamku. Z powodu złego stanu dachu i stropu przez kilka lat nie można było korzystać z galerii mieszczącej się w tej części zamku.

Chodzi o to skrzydło zamku, które w XIX wieku zostało przekształcone w świątynię ewangelicką. Z tego powodu widnieje nad nim zupełnie inna wieżyczka niż na pozostałej części gmachu. W tej części zamku od wielu lat działa galeria sztuki.

Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiego konserwatora zabytków Bartłomiej Skrago powiedział PAP, że ten urząd już w 2018 roku wydał zgodę na naprawę dachu, korony muru i gzymsu południowego skrzydła zamku. Pozwolenie to obowiązuje do końca 2025 roku.

Reszelski średniowieczny zamek biskupi należy do Stowarzyszenia Kulturalnego Zamek z Reszla. Prezes stowarzyszenia Maciej Ciborowski powiedział, że remont dachu nad skrzydłem mieszczącym galerię ciągnie się od lat z powodów finansowych. — Już sporo zrobiliśmy, dzięki czemu można było na nowo otworzyć galerię. Remont, który teraz prowadzimy, potrwa do końca roku i po jego zakończeniu sprawę przeciekającego dachu będziemy mieli zamkniętą — powiedział Ciborowski i dodał, że pieniądze na remont stowarzyszenie pozyskało m.in. z Ministerstwa Kultury i urzędu konserwatora zabytków oraz z dotacji wojewody.

— Kilka lat z rzędu w ogóle nie dostawaliśmy dotacji i przez to nie mogliśmy remontować — przyznał Ciborowski.

Reszelski zamek zbudowano w XIV wieku dla biskupa warmińskiego, do którego należał Reszel. Z czasem przekształcono go na biskupią rezydencję myśliwską, a w czasach pruskich znajdowało się w nim więzienie, w którym na wyrok czekała m.in. okrzyknięta ostatnią czarownicą w Europie Barbara Zdunk.

Barbara Zdunk trafiła do aresztu, bo wznieciła pożar, w którym zginęło kilka osób. Mimo że oficjalnie Zdunk została osądzona za wywołanie pożaru, to i tak ludzie uznali ją za czarownicę. Wyrok na Zdunk wykonano, paląc ją na stosie. Powszechnie uważa się, że wykonanie tego wyroku w 1811 roku jest ostatnim stosem, jak zapłonął w Europie.

Dziś w nawiązaniu do tej historii na reszelskim zamku znajduje się wystawa narzędzi tortur. Turyści mogą robić zdjęcie na ustawionej przed zamkiem miotle.

W innej niż remontowana części zamku znajduje się hotel i restauracja. (PAP)

