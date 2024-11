Jak Mazury, Warmia i Powiśle to tylko jesienią [galeria zdjęć]

Wiadomo. Mazury i Warmia (południowa) to jeziora. Jak Powiśle to Zalew Wiślany.

A jak woda ( także rzeki, nie zapominajmy o Drwęcy czy Pasłęce) lato. Ale zapewniam was mieszkańcy Warszawy, Białegostoku, Łodzi czy Katowic, że jesienne Mazury, Warmia i Powiśle mają w sobie nie mniej wdzięku.

Po pierwsze jest wtedy mniej gwarno i ciepło, a to ceni sobie coraz to i więcej turystów. Po drugie spacer w lekkiej mżawce to najlepsze poranne lekarstwo miel spędzonym wieczorze w Giżycku i Tolkmicku, Ostródzie i Ełku czy Lidzbarku i Węgorzowie.

Spacerować można zresztą i tak sobie, bez miłego wieczoru. Polecam gorąco warmińsko-mazurskie na długie, jesienne spacery. Wystarczy wyskoczyć do nas na weekend.

Igor Hrywna