Wody Polskie chcą zrewitalizować Kanał Elbląski

Zmieniające się warunki klimatyczne negatywnie wpływają na infrastrukturę Kanału Elbląskiego, dlatego Wody Polskie chcą pozyskać środki unijne na jego rewitalizację i dostosowania obiektu do współczesnych norm pogodowych.

— Kanał Elbląski zbudowano 180 lat temu. Teraz jest już inny przebieg opadów, częściej występują opady nawalne, są wyższe temperatury, jest mniej wody w środowisku, występują częstsze susze. To wszystko ma negatywny wpływ na infrastrukturę hydrotechniczną. Jeżeli poziom w Jezioraku z roku na rok sukcesywnie się obniża, to coraz trudniej jest nam pozyskać wodę do kanału. Musimy włączyć też proces retencjonowania wody i zatrzymania jej w okolicznych jeziorach, skąd tę wodę czerpiemy — mówi Bogusław Pinkiewicz, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wody Polskie chcą pozyskać środki na rewitalizację Kanału Elbląskiego, aplikując o fundusze regionalne ze środków unijnych. W tym celu przygotowują wnioski o dofinansowanie.

Przypomnijmy, że w 2015 roku zakończył się pierwszy od ponad 150 lat kompleksowy remont Kanału Elbląskiego. Prace te miały na celu poprawę warunków żeglugowych i zwiększenie bezpieczeństwa, co wymagało odtworzenia wszystkich konstrukcji oraz mechanizmów kanału, które uległy znacznemu zużyciu w wyniku półtorawiecznej eksploatacji.

Jak podał rzecznik prasowy gdańskiego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w minionym sezonie turystycznym tj. od 27 kwietnia do 1 października 2024 roku, przez wszystkie pochylnie przeprawiło się 14 227 jednostek. Trzeba przy tym pamiętać, że każda z jednostek przewoziła więcej osób, np. statki regularnie kursujące po kanale zabierają jednorazowo ok. 50 osób.

— Najwięcej jednostek, bo 3 523, przeprawiło się przez pochylnię w Buczyńcu. Ale tylko o dwie mniej przeprawiły się przez pochylnię w Kątach, pochylnia Oleśnica odnotowała 4 417 jednostek, Jelenie 2 129 jednostek, a Całuny 1 637 jednostek — wyliczył Pinkiewicz.

EG