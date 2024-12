Kto i kiedy odwiedza warmińsko-mazurskie?

Warmia i Mazury cieszą się rosnącą popularnością wśród turystów, a najnowsze dane pokazują rekordowe wyniki w 2024 roku. Kto i kiedy najczęściej nas odwiedza oraz jakie czynniki na to wpływają?

W Olsztynie odbyło się spotkanie Forum Turystyki, podczas którego podsumowano mijający roku oraz omówiono kierunki dalszego działania. Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządu, branży turystycznej i organizacji pozarządowych oraz eksperci z sektora badań i analizy danych.

Dane z analizy ruchu turystycznego w województwie warmińsko-mazurskim, przeprowadzonej przez Orange Polska SA, wskazują, że w okresie od maja do września 2024 roku region odwiedziło 7,34 miliona osób. To wzrost o 5,8% w stosunku do roku 2023, który już był uznany za bardzo dobry dla turystyki.

— Posiedzenie Forum Turystyki jest okazją do podsumowania roku 2024 w turystyce. Eksperci są zgodni: rok 2024 przyniósł więcej powodów do optymizmu niż rok poprzedni, choć turystyka na co dzień mierzy się z licznymi wyzwaniami. Mimo to branża turystyczna, zarówno na świecie, jak i w Polsce, odnotowuje znaczną poprawę, mierzoną na przykład wzrostem ruchu turystycznego. Zdaniem ekspertów jest to swoiste odreagowanie po pandemii, po której nastąpiło otwarcie granic dla turystyki i tym samym podróżowanie bez ograniczeń — podkreśla Katarzyna Sobiech, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Według badania turyści stanowili 62% odwiedzających (4,55 miliona osób), generując łącznie 7,77 miliona wizyt, natomiast odwiedzający jednodniowi odpowiadali za 38% ruchu, realizując aż 19,1 miliona odwiedzin.

Warmia i Mazury to miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców Polski. W analizowanym okresie maj-wrzesień 2024 roku turyści krajowi stanowili zdecydowaną większość odwiedzających, bo aż 93,4%. Średnia długość pobytu polskich gości wynosiła 2,9 dnia, co oznacza lekki wzrost w porównaniu do poprzedniego roku. Dane te wskazują, że Warmia i Mazury przyciągają osoby poszukujące krótkich, ale intensywnych form wypoczynku, idealnych na weekendowe wyjazdy.

Największe zainteresowanie regionem wśród polskich turystów odnotowano w miesiącach letnich, szczególnie w lipcu i sierpniu, kiedy to przypadało 38,5% wszystkich wizyt. Powiaty olsztyński, giżycki i mrągowski pozostają najczęściej wybieranymi terenami dzięki bogatej ofercie rekreacyjnej, żeglarskiej i przyrodniczej. Region zyskuje renomę miejsca, które nie tylko inspiruje do odkrywania nowych zakątków, ale także zachęca do częstszych wizyt w ramach wyjazdów regionalnych.

W 2024 roku region odwiedziło 723 tysiące turystów z zagranicy — to o 1,2% więcej niż w poprzednim roku. Najwięcej gości przybyło z Niemiec (48,6%), Litwy (15,2%), Szwecji (6,9%) oraz Norwegii (3%).

— Rosnąca liczba turystów ze Szwecji (+12,4%) i Norwegii (+8,2%) pokazuje, że Warmia i Mazury stają się coraz bardziej atrakcyjne dla mieszkańców krajów skandynawskich. To efekt intensyfikacji promocji na tych rynkach oraz rozwijającej się oferty turystycznej, która łączy przyrodę, kulturę i lokalne dziedzictwo — dodaje wicemarszałek Sobiech.

Dodatkowo zmieniły się preferencje dotyczące długości pobytu. Coraz więcej turystów wybiera dłuższe wizyty: 28% decyduje się na pobyt od 4 do 7 dni, co stanowi wzrost o 8 punktów procentowych. Jednocześnie spada liczba krótkich wizyt, trwających jedną noc, co świadczy o większym zaangażowaniu turystów w odkrywanie regionu.

Największą liczbę wizyt odnotowano w powiatach olsztyńskim, giżyckim i mrągowskim. Olsztyn przyciąga zarówno turystów krajowych, jak i zagranicznych dzięki bogatej ofercie kulturalnej i historycznej. Wzrost popularności obserwuje się także w mniej uczęszczanych regionach, takich jak powiat gołdapski czy bartoszycki, co wskazuje na potencjał dalszego rozwoju oferty turystycznej.

Podczas posiedzenia Forum Turystyki zaprezentowano również wyniki konkursu Łączy Nas Turystyka oraz działania realizowane w ramach współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

— Naszym celem jest nie tylko przyciąganie nowych turystów, ale także zachęcanie ich do dłuższego pobytu i powrotu. Warmia i Mazury to nie tylko wakacyjna destynacja — to miejsce, które zachwyca przez cały rok — zaznacza wicemarszałek Sobiech.

Analiza ruchu turystycznego została przeprowadzona przez Orange Polska SA na podstawie danych pozyskanych z aktywności użytkowników telefonii mobilnej.

— Dzięki nowoczesnym technologiom możemy lepiej rozumieć potrzeby turystów i efektywniej planować działania na przyszłość. To kolejny krok w budowaniu silnej marki Warmii i Mazur na mapie turystycznej Europy — podsumowuje Katarzyna Sobiech.

Źródło: Warmia.Mazury.pl

fot Zbigniew Woźniak

Na zdjęciu most w Mikołajkach)

fot. Zbigniew Woźniak