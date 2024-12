Macadamia i Dwa Jeziora – inwestycje, które zmieniają oblicze Olsztyna

Olsztyn, miasto znane z urokliwych krajobrazów oraz dynamicznego rozwoju, zyskuje nowe inwestycje, które idealnie wpisują się w potrzeby współczesnych mieszkańców. Deweloper Novdom przedstawia projekty Dwa Jeziora i Macadamia – dwa wyjątkowe osiedla, które łączą nowoczesne rozwiązania z niezwykłymi lokalizacjami. Co oferują te inwestycje? Poznaj ich zalety i zdecyduj, które z nich jest stworzone dla Ciebie.

Macadamia – komfort w sercu miasta





Apartamentowiec Macadamia, usytuowany w centrum Olsztyna przy zbiegu ulic Partyzantów i 1 Maja, to doskonała propozycja dla tych, którzy pragną mieszkać blisko miejskich atrakcji. Elegancka bryła budynku oraz przeszklone balkony, które mogą pełnić funkcję ogrodów zimowych, wyróżniają Macadamię na tle innych inwestycji w regionie.

Co sprawia, że Macadamia jest tak wyjątkowa?

Idealna lokalizacja – bliskość parków Jakubowo i Kusocińskiego oraz Łynostrady czyni to miejsce idealnym dla miłośników aktywnego trybu życia i korzystania z zielonych terenów.

- Udogodnienia dla rowerzystów – stacja naprawcza o powierzchni 13,7 m² oraz parking dla jednośladów są odpowiedzią na potrzeby nowoczesnych mieszkańców.

- Funkcjonalność – wysokiej jakości materiały wykończeniowe, mała liczba mieszkań na piętrze oraz wzmocnione okna zapewniają komfort i prywatność.

- Różnorodność ofert – od kawalerek o powierzchni 27 m² po przestronne apartamenty ponad 200 m² – Macadamia to doskonały wybór również dla inwestorów.

Dodatkowo przeszklone balkony są doskonałym miejscem na relaks i odpoczynek, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo dla właścicieli zwierząt.

Dwa Jeziora – harmonia natury i nowoczesności





Osiedle Dwa Jeziora, zlokalizowane w malowniczym sąsiedztwie jezior Ukiel i Tyrsko, to projekt skierowany do osób poszukujących spokoju, bliskości natury oraz funkcjonalnych rozwiązań na miarę XXI wieku. Na inwestycję składają się cztery budynki mieszczące łącznie 102 mieszkania o powierzchniach od 28,95 do 72,3 m². Oferta obejmuje zarówno kompaktowe kawalerki, jak i przestronne mieszkania rodzinne.

Główne zalety inwestycji Dwa Jeziora:



- Wyjątkowa lokalizacja – bliskość jezior, plaż i terenów rekreacyjnych gwarantuje ciszę, spokój i możliwość aktywnego wypoczynku przez cały rok. Lokalizacja inwestycji Dwa Jeziora to idealny kompromis między spokojem z dala od miejskiego zgiełku, a sprawną komunikacją, która zapewnia szybki i wygodny dojazd do centrum Olsztyna.

- Komfortowe udogodnienia – podziemny parking, plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz balkony i ogródki w każdym mieszkaniu zapewniają wygodę codziennego życia.

- Nowoczesna architektura – minimalistyczne bryły idealnie komponują się z otaczającą przyrodą, tworząc azyl dla mieszkańców.

- Bezpieczeństwo – monitoring oraz zamknięte osiedle gwarantują spokój i ochronę dla wszystkich lokatorów.

Dwa Jeziora to przestrzeń stworzona dla tych, którzy chcą żyć w zgodzie z naturą, nie rezygnując z miejskich udogodnień. Mieszkańcy mogą również podziwiać zapierające dech widoki z tarasów widokowych na dachach budynków.

Nowe mieszkania w Olsztynie

Jeśli szukasz mieszkania w Olsztynie, inwestycje dewelopera Novdom – Dwa Jeziora i Macadamia – to propozycje, które łączą najwyższe standardy z unikalnymi lokalizacjami. Zarówno miłośnicy natury, jak i osoby preferujące dynamiczne życie w centrum miasta znajdą tu coś dla siebie.

Chcesz poznać szczegóły realizowanych inwestycji? Sprawdź nowe mieszkania w Olsztynie od Novdom lub umów się na spotkanie z doradcą. Z myślą o komforcie klientów, Biuro Sprzedaży Novdom przy ul. 1 Maja 6 lokal 203 w Olsztynie przez cały grudzień będzie otwarte również w soboty.