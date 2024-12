Gietrzwałd, położony w połowie drogi między Olsztynem i Ostródą, na skraju południowej Warmii, to miejsce objawień Matki Bożej, które trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku i do tej pory jako jedyne na ziemiach polskich zostały oficjalnie uznane przez władzę kościelną.

Miejsce szczególnie uświęcone obecnością Maryi i wielkim do Niej nabożeństwem, trwającym od XVI wieku, gdy w kościele pojawił się słynący łaskami cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. 10 września 1967 roku koronowany papieskimi koronami przez ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Gotycki kościół parafialny w Gietrzwałdzie z XV wieku, pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ustanowiony 2 lutego 1970 roku przez Ojca Świętego Pawła VI Bazyliką Mniejszą.



SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ GIETRZWAŁDZKIEJ

Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich

11-036 Gietrzwałd, ul. Kościelna 4

tel. (+48 89) 512-31-02, fax 512-34-06

e-mail: biuro@sanktuariummaryjne.pl

www.sanktuariummaryjne.pl