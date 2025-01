Sezon żeglarski na Mazurach zamiast na moście zainaugurujemy nad Niegocinem

Z powodu remontu mostu obrotowego na kanale łuczańskim, inauguracja tegorocznego sezonu żeglarskiego na Mazurach odbędzie się 1 maja na jeziorze Niegocin, poinformował giżycki urząd miasta.

Od ponad 20 lat początek sezonu żeglarskiego na Mazurach wiązał się z otwarciem mostu obrotowego na kanale łuczańskim dla żaglówek i statków. Zanim otwierano przeprawę, przysięgę składali na nim nowi ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Odstępstwo od tej tradycji odnotowano tylko raz. Było to w 2023 roku, gdy kanał był remontowany i nie można było nim przepływać.

Urząd miasta Giżycka poinformował teraz, że w tym roku także dojdzie do odstępstwa od tradycji i inauguracja sezonu żeglarskiego odbędzie się nad brzegiem jeziora Niegocin, w pobliżu portu Ekomarina. Zmianie nie ulegnie termin imprezy, którą zaplanowano na 1 maja.

Zmiana lokalizacji inauguracji sezonu żeglarskiego wynika z tego, że most obrotowy jest w remoncie. W najbliższych dniach zostanie zdjęte całe przęsło mostu, do czerwca będą też remontowane przyczółki mostowe. Właściciel mostu, giżycki Zarząd Dróg Powiatowych zapewnia, że będzie robił wszystko, by remont przeprawy zakończyć do wakacji.

— Bez zmian inauguracja sezonu rozpocznie się od ślubowania nowych ratowników MOPR, będzie parada jednostek, gry i zabawy dla dzieci — zapewnia giżycki magistrat.

Majówkowa inauguracja sezonu żeglarskiego jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej widowiskowych imprez na Mazurach.

Sezon żeglarski na Wielkich Jeziorach Mazurskich trwa do końca września, choć nie brak i takich, którzy po jeziorach żeglują okrągły rok. Wydłużaniu sezonu służy nie tylko brak lodu na jeziorach, ale i to, że coraz więcej jachtów jest wyposażonych w systemy grzewcze, które pozwalają na komfortowe spędzanie czasu na wodzie także w chłodniejsze dni. (PAP)

jwo/ pad/