Statkiem po Mazurach: piękne widoki i niezapomniane przeżycia

Wielkie Jeziora Mazurskie jeziora kojarzą się nam z żaglówkami, kąpielami i wędkowaniem. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich można też wybrać się w rejs statkiem. To świetny sposób na podziwianie cudów natury z grupą przyjaciół lub rodziną.

Atrakcyjną bazą wypadową dla takiej formy wypoczynku jest urokliwe miasteczko Ruciane-Nida. Miejscowość leży nad jeziorami Nidzkim, Bełdany i Guzianka Wielka, w samym sercu Puszczy Piskiej. W Rucianem latem funkcjonują przystanie, skąd pływają statki m.in. do Mikołajek i Giżycka.

W rejs statkiem kursującym po Wielkich Jeziorach Mazurskich można wybrać się z portu „U Faryja” — w ofercie jest Jezioro Nidzkie, Guzianka Wielka, Bełdany, Śniardwy i Jezioro Mikołajskie (szczegóły na stronie www.faryj.pl). Główną atrakcją Portu u Faryja są godzinne rejsy statkami pasażerskimi po Wielkich Jeziorach Mazurskich oraz całodniowy rejs katamaranem przez Jezioro Śniardwy do Mikołajek i z powrotem (trzeba zarezerwować sobie na to około 5 godzin).

Rejs największym i najszybszym katamaranem pasażerskim na Mazurach ( FARYJ IV) to niewątpliwa gratka dla turystów. Nowoczesny, komfortowy, dwupokładowy statek jednorazowo może zabrać na pokład 250 pasażerów. Na pokład wszystkich statków FARYJ można zabrać ze sobą psa, rower lub wózek dziecięcy. Statki są przystosowane także dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Na rozległym terenie Portu u Faryja, oprócz przystani do cumowania jachtów, znajduje się tawerna oraz wypożyczalnia łodzi motorowych bez uprawnień.

W sąsiedztwie Portu u Faryja w Rucianem-Nidzie znajduje się też przystań Żeglugi Mazurskiej, największego armatora pasażerskiego na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Statkami „białej floty” ŻM można się wybrać w atrakcyjne rejsy na szlaku Ruciane-Nida – Mikołajki – Ryn – Giżycko – Węgorzewo oraz w rejsy spacerowe z atrakcjami widokowymi, przyrodniczymi i historycznymi (szczegóły na stronie www.zeglugamazurska.com.pl).

Swój pobyt w Rucianem-Nidzie warto więc urozmaicić poprzez rejsy po mazurskich jeziorach — szerokie spektrum oferowanych kierunków pozwoli nacieszyć się urokami regionu oraz poznać leżące na szlaku najpiękniejsze porty i miasta: Ruciane-Nida, Mikołajki, Giżycko czy Węgorzewo.

Co warto zobaczyć w okolicy Rucianego-Nidy?

Część gminy Ruciane-Nida znajduje się w obrębie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. W okolicy jest wiele spokojnych zakątków, gdzie natura króluje niepodzielnie. Wiele takich miejsc skrywa w sobie niezwykłe historie.

Tak jest np. z Sowirogiem, niegdyś kwitnącą rybacką wioską położoną nad samym brzegiem jeziora Nidzkiego. Na Półwyspie Popielniańskim, otoczonym przez jeziora Śniardwy, Mikołajskie, Bełdany i Warnołty, jest bardzo duża szansa spotkać dziko żyjące konie leśne. Hodowla konika polskiego w systemie rezerwatowym, zwanym też wolnościowym, prowadzona jest w Popielnie nieprzerwanie od 1955 roku.

Zaś zwiedzanie Rucianego-Nidy warto rozpocząć od obejrzenia zabytków architektury, takich jak pochodząca z końca XIX wieku wyłuszczarnia nasion im. Zdzisława Borońskiego, pobliska Willa Andersa, kompleks fortyfikacji powstały na przełomie XIX i XX wieku oraz Śluza Guzianka. Wśród starych posiadłości wartych uwagi wymienia się także Borejszówkę przy ul. Słowiańskiej czy Willę Strobla przy ul. Żeglarskiej.

Około 7 km na południowy zachód od miasta, nad brzegiem jeziora Nidzkiego znajduje się osada Pranie. W tamtejszej pochodzącej z 1880 roku leśniczówce utworzono Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W ciągu ostatnich trzech lat swojego życia poeta często gościł w tym miejscu. W tej leśniczówce powstały też niektóre z jego utworów.

Dziś w budynku odbywają się koncerty, wystawy, spotkania autorskie i wiele innych wydarzeń kulturalnych. Do muzeum można się dostać od strony lądu lub wody (na przystani Pranie cumuje się łodzie). Na pobliskim parkingu warto skorzystać z oferty bistro "Zielona gęś".

W okolicy Rucianego-Nidy nie brakuje też atrakcji dla dzieci – warto udać się do Kadzidłowa na terenie Puszczy Piskiej, do mieszczącego się tam Parku Dzikich Zwierząt. W warunkach zbliżonych do naturalnych można tam obserwować wiele chronionych gatunków stworzeń.

Mieszkańcami parku są m.in. rysie nizinne, głuszce, wilki i puchacze. Niektóre gatunki mają otwarte wybiegi, można je karmić, a nawet głaskać. Miłośnicy jazdy konnej również nie będą się nudzić podczas wakacji w Rucianem-Nidzie i okolicach.

W położonych 24 km na zachód Babiętach ma swoją siedzibę Fundacja Zwierząt Eulalii. Jej misją jest ratowanie kotów, psów i koni, zapewnienie im lepszych warunków. To właśnie w tym miejscu można spróbować swoich sił w jeździe konnej, a także wybrać się na wycieczkę wierzchem wzdłuż brzegów jezior Wagiel, Kołowin i Zyzdrój Mały.

W ofercie są też przejazdy bryczką, pokazy jeździeckie i hipoterapia. Nieco bliżej, w Gałkowie, znajduje się znana Stadnina Koni "Ferenstein", w której odbywają się liczne obozy, zawody, pokazy i inne wydarzenia związane z jeździectwem.

oprac. Elżbieta Żywczyk