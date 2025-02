Podróż w czasie do Perły Oberlandu

Koniecznie trzeba zobaczyć nową wystawę „Ostróda w XIX i XX wieku”. Już jej otwarcie zgromadziło pełną salę gości chcących posłuchać o historii miasta i niemal jej dotknąć. Bo prezentowane w ostródzkim Zamku eksponaty dają namiastkę podróży w czasie.

— Zobaczycie tam m.in. liczne artefakty wojskowe, bogatą kolekcję pocztówek z Perły Mazur, czy zbiory użyczone przez ks. Wojciecha Płoszka proboszcza parafii Kościoła Ewangelickiego w Ostródzie, w tym biblię z dedykacją Gustawa Gizewiusza oraz pamiątki użyczone przez dyrektora Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie Piotra Patejuka — informuje Muzeum w Ostródzie. — Niezwykłe wrażenie robią eksponowane tu przedmioty użytku codziennego, zaczynając od torebek, banknotów i... wyżymaczek, a kończąc na drewnianych, rzeźbionych laskach należących do Alberta Elwenspoeka, burmistrza Ostródy w latach 1889-1908.

Najlepszy czas w historii miasta

Tak o ówczesnej Ostródzie pisze Łukasz Szczepański, kustosz wystawy: „W dziejach Ostródy okres po zakończeniu wojen napoleońskich zapisał się jako czas wielokierunkowego rozwoju. Systematycznie rosła liczba mieszkańców, w 1816 r. odnotowano ich 2180, w 1890 r. – 9410, a w 1939 r. aż 19949. Powstawały nowe ulice, a zabudowa przybrała charakter zabudowy murowanej. Piękne kamienice klasycystyczne starego miasta oraz zachowany do dziś ciąg kamienic secesyjnych przy ul. Jana Pawała II (Seminarstrasse) oraz ul. H. Sienkiewicza (Schillerstarsse) dają wyobrażenie o wyglądzie ówczesnego miasta. Obok zabudowy mieszczańskiej w opisywanym okresie wybudowano liczne budynki użyteczności publicznej, takie jak zachowany do dziś: budynek dworca, urząd miasta (dawny Kreishaus), budynek sądu, liceum (dawne Kaiser Wilhelm Gymnasium) oraz wiele innych”.

Wodociągi i pierwszy samochód

Niewątpliwie ogromny wpływ na rozwój miasta i regionu wywarli uzdolnieni gospodarze. Za takowych należy uznać burmistrza Alberta Elwenspoeka (1889-1909) oraz landrata Gustawa Adametza (1886-1916). To za ich urzędowania powstały nowoczesne drogi, ulice zostały oświetlone, a mieszkańcy uzyskali dostęp do sieci gazowej, wodociągowej oraz kanalizacji. Symbolem nowych czasów był pierwszy samochód, który po ulicach miasta zaczął jeździć od 1905 r. i należał do landratury (odpowiednika starostwa). XIX w. przyniósł ponadto istotne skomunikowanie miasta z sąsiednimi regionami, początkowo za sprawą szlaku wodnego w postaci Kanału Elbląskiego, a od 1872 r. poprzez sieć kolei żelaznej. Ogromny wpływ na rozwój demograficzny i transformację urbanistyczną miał również lokalny garnizon.

Dwa teatry i osiem hoteli

Z Ostródą związani byli także znani badacze historii tacy jak: Emil Schnippel, Johannes Müller, Hugo Bonk czy Wolfgang Kowalski. Uroki ówczesnej Ostródy cieszyły mieszkańców i przyciągały gości. To wówczas zyskała ona miano Perły Oberlandu oraz stolicy Oberlandu. W tym czasie funkcjonowało tu osiem wygodnych hoteli, spośród których najstarszym (1859 r.) i najbardziej renomowanym był Kühl’s Hotel przy ul. A. Mickiewicza (Wasserstrasse). Miasto oferowało wiele atrakcji. Poza urokami przyrody i rejsami po kanale, turyści mogli odwiedzić jeden spośród dwóch teatrów, wziąć udział w koncertach lub seansach filmowych oraz spędzać czas na spacerach po promenadzie lub w miejskich parkach, w tym po zachowanym do dziś Parku Collisa. Niewątpliwie II poł. XIX i pocz. XX wieku to swoisty belle époque miasta.

Na stałe w muzum

Wystawę otworzyli dyrektor Muzeum w Ostródzie Adam Marzewski wraz z kuratorem wystawy Łukaszem Szczepańskim. O dawnej Ostródzie opowiedział prezes Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników Piotr Lisowski. Podczas wydarzenia Ryszard Cezary Czarnowski z Ostródzkiego Koła Zwiadowców Historii przekazał Muzeum mapę miasta z początku XX w. Kolejny cenny eksponat do muzealnej kolekcji.

Zbiory są częścią wystawy stałej. Kiedy można ją oglądać?

• Poniedziałek-piątek w godz. 9:00-16:00 (w czwartki wejście jest bezpłatne)

• Sobota w godz. 10:00-16:00