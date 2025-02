Żeby wypuścić najpierw trzeba złowić

— Urokliwa woda do której wracam od kilku lat. Można połowić tam piękne ryby ale potrzeba cierpliwości bo jednak trochę hektarów wody jest do łowienia za to na pewno wynagrodzi pięknym okazem — tak Łowisko Kwiecewo opisał jeden z wędkarzy.

Kwiecewo to urocza warmińska wieś położona między Olsztynem i Dobrym Miastem. Jest dobrze znana wśród wędkarzy za sprawą Polderu Kwiecewo. Co to takiego? To zbiornik wodny, który powstał w wyniku osuszenia jeziora. Powstały tam pola i łąki. Kiedy przestano je użytkować byłe jezioro znowu napełniło się wodą.

Teraz to cenione przez wędkarzy Łowisko Kwiecewo. — Urokliwa woda do której wracam od kilku lat. Można połowić tam piękne ryby ale potrzeba cierpliwości bo jednak trochę hektarów wody jest do łowienia za to na pewno wynagrodzi pięknym okazem. W dodatku cisza spokój i sama natura wszystko co potrzebne do wędkarstwa w jednym miejscu. Polecam — napisał jeden z wędkarzy.

Łowisko Kwiecewo to kompleks trzech zbiorników o ogólnej powierzchni ponad 150 hektarów. Pływają w nim karpie, amury, sumy, szczupaki, okonie, liny, karasie, wzdręgi, płocie, bolenie...

— Jesteśmy w gronie nielicznych łowisk, które oferują jednocześnie wodę spinningową oraz karpiową z podziałem na dwa zbiorniki. Szanujemy przyrodę, a nasze stanowiska charakteryzują się dzikością. Okolica jaka nas otacza jest przepiękna. Łowisko znajduje się w strefie ciszy, z dala od zabudowań i dróg — czytamy na stronie Łowiska.

Łowisko podzielone jest na strefy dedykowane różnym gatunkom ryb, co pozwala na dostosowanie technik wędkarskich do preferencji wędkarzy. Aby wędkować na tym terenie, wymagane jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia, które można nabyć w siedzibie okręgu PZW Olsztyn oraz w wybranych sklepach wędkarskich w Dobrym Mieście.

— Założenie było proste...chcieliśmy dojść do etapu gdzie minimum wagowe ryb karpiowatych jakie są łowione miało wynosić 10-12 kg. Tym sposobem osiągnęliśmy swój cel! Dosłownie w sztukach możemy policzyć ryby ,które zostały złowione z wagą poniżej 10 kg. A to co powyżej? Nie jesteśmy w stanie tego zliczyć . 70 hektarów karpiowej wody, gdzie karpiarze praktycznie nie schodzą poniżej 10 kg staje się pięknym karpiowym marzeniem — czytamy na FB Łowisko Kwiecewo.

Jezioro jest częścią Rezerwatu Kwiecewo. Występuje tam między innymi rybitwa białowąsa i czarna

bielik, orlik krzykliwy oraz bociana czarnego. Dodatkowo lęgi odbywa tu kolejnych 8 gatunków ptaków: bąk, bączek, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, kropiatka, zielonka, derkacz oraz gąsiorek. W okresach migracji obserwuje się tu aż 58 gatunków ptaków, co czyni ten teren niezwykle ważnym miejscem odpoczynku i żerowania dla ptaków wędrownych

Polder Kwiecewo znajduje się w pobliżu wsi Kwiecewo, około 6 km na południowy zachód od Dobrego Miasta.

Ze względu na unikatowe walory przyrodnicze oraz znaczenie rezerwatu dla ptaków wodno-błotnych, odwiedzający powinni przestrzegać zasad ochrony przyrody, unikać płoszenia ptaków oraz poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami. Wędkarze powinni zapoznać się z regulaminem łowiska oraz przestrzegać obowiązujących limitów i zasad połowu.

Polder Kwiecewo to miejsce, gdzie miłośnicy przyrody i wędkarstwa mogą cieszyć się bliskością natury, obserwując rzadkie gatunki ptaków oraz korzystając z bogactwa rybnych wód.

oprac. mh