Dobra wiadomość: rajdowcy będą się ścigać w warmińsko-mazurskim do 2030 roku

Rajd Polski to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń sportowych w naszym kraju. Pierwsza edycja miała miejsce w 1921 roku, co czyni go drugą najstarszą, po Rajdzie Monte Carlo, imprezą na świecie.

Od 2005 roku rajd odbywa się na naszych mazurskich szutrach. Choć w ciągu minionych lat wydarzenie zmieniało nieco organizacyjną formułę (m.in. Rajdowe Mistrzostwa Świata czy Rajdowe Mistrzostwa Europy), to niezmiennie jego bazą są gościnne Mikołajki.

I od samego początku zmagania najlepszych kierowców wspiera samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. W piątek 28 lutego 2025 zostanie podpisany list intencyjny w sprawie organizacji Rajdu Polski w latach 2026-2030 na Warmii i Mazurach.

To dobra wiadomość, bo takie imprezy jak ta mocno przyczyniają się do popularyzacji naszego regionu nie tylko jako tego, gdzie można się wykapać, popływać żaglówką czy pochodzić po lesie. Nasz region potrzebuje takich dużych, ogólnopolskich imprez.