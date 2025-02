W Kętrzynie będzie można obejrzeć piękne witraże

Kętrzyńskie Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego otrzymało 60 tysięcy dofinansowania na organizację wystawy "Sztuka witrażowa w Prusach - działalność pracowni witreatorskich w Prusach Wschodnich przed II Wojną Światową". Pieniądze pochodzą ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otwarcie wystawy w drugiej połowie maja.

Na zdjęciu: skrzydło okienne z widokiem Pieniężna, pochodzące z budynku dawnego Starostwa Powiatowego w Braniewie, ze zbiorów Muzeum Mikołaja Kopernika. To jeden z zabytków, które pojawią się na wystawie.

Ale i wcześniej warto zajrzeć do muzeum. Gorąco zachęcam do obejrzenia wystawę „Sztuka dawna” gdzie można zobaczyć między innymi kolekcję gotyckiej rzeźby z niezwykłej urody figurą św. Jakuba Starszego, patrona pielgrzymów oraz epitafia i chorągwie pogrzebowe z jedyną zachowaną w Europie chorągwią dziecka – trzyletniego Botho zu Eulenburg z 1664 roku, która do muzeum trafiła z kościoła w podbartoszyckich Galinach.

Warto przy okazji przypomnieć, że muzeum założono w lutym 1946 roku w Rastemborku. W Rastemborku, bo Kętrzynem miasto stało się dopiero w maju tegoż 1946 roku.