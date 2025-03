Rusza konkurs o „Nagrodę im. prof. Janiny Wengris“

Przedsięwzięcie o przyznawaną przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego nagrodę im. prof. Janiny Wengris ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz promowanie zachowań służących ochronie środowiska naturalnego.

– Mamy przywilej mieszkania w wyjątkowo pięknym miejscu – mówi marszałek województwa Marcin Kuchciński. – Atrakcyjność przyrodnicza Warmii i Mazur: obfitość jezior, lasów, czyste powietrze, bogata różnorodność biologiczna, to znak rozpoznawczy regionu. Jesteśmy zobowiązani, aby chronić wszystko, czym tak hojnie obdarzyła nas natura i zachować ten dar dla przyszłych pokoleń. Dlatego cyklicznie od dwunastu lat organizujemy konkurs, by docenić działania, które przyczyniają się do zmniejszenia zagrożeń środowiska naturalnego.

Konkurs organizowany jest od 2014 roku. Przyznawane są w nim dwie nagrody – osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również osoby fizyczne.

Zasady przyznawania nagrody oraz formularz zgłoszenia kandydatów dostępne są na stronie internetowej warmia.mazury.pl w zakładce „Środowisko – Nagroda im. prof. Janiny Wengris“.

Nabór wniosków zgłoszeniowych trwa do 31 marca 2025 roku.

Profesor Janina Wengris była znakomitym biologiem entomologiem, cieszącym się ogromnym szacunkiem wykładowcą uniwersyteckim oraz autorką wielu publikacji naukowych. Pod jej kierunkiem napisano 4 habilitacje, 8 doktoratów oraz około 140 prac magisterskich. Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej uhonorowana została licznymi odznaczeniami: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Ligi Ochrony Przyrody, Złotą Odznaką Zasłużonym dla Warmii i Mazur oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W ubiegłym roku laureatem indywidualnym konkursu został Marian Szymkiewicz – ornitolog, popularyzator zagadnień związanych z ornitologią i ochroną przyrody. Nagrodą zbiorową uhonorowano Fundację „W Krajobrazie” z Sząbruka – organizację pożytku publicznego, specjalizującą się w ogrodnictwie, ochronie środowiska i architekturze krajobrazu.