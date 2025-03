Francuzi nie dostaną nas na talerzu

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, nie będzie zbiorów ślimaka winniczka w woj. warmińsko-mazurskim - poinformowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie. Powodem decyzji jest osłabienie populacji tego mięczaka w regionie.

Jak przekazała olsztyńska RDOŚ, w 2025 r., tj. drugi rok z rzędu obowiązuje decyzja o wstrzymaniu zbioru winniczków w województwie.

"W ostatnich latach obserwowaliśmy zdecydowany spadek pozyskanego tonażu tego mięczaka. W latach 2018-2023 pozyskano od 39 ton do 111,5 ton winniczków, podczas gdy w latach 2012-2013 zbiory wynosiły około 240 ton, a nawet 410 ton w 2011 r." - poinformowała PAP rzeczniczka RDOŚ Justyna Januszewicz.

Winniczki podlegają w Polsce częściowej ochronie gatunkowej. Do celów przetwórstwa spożywczego można je zbierać jedynie przez 30 dni w roku (od 20 kwietnia do 31 maja). Muszą to być osobniki o średnicy muszli powyżej 30 mm. Aby zbiór był zgodny z prawem, trzeba uzyskać zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

W woj. warmińsko-mazurskim prowadzono (w 2014 r, 2016 r. i 2019 r.) badania rozmieszczenia, liczebności i struktury populacji winniczka. Wykazały one, że zmniejsza się liczba stanowisk występowania i zagęszczenie osobników tego gatunku. Niewiele było osobników dużych, tj. o średnicy muszli powyżej 37 mm. Dlatego uznano, że nastąpiło osłabienie populacji winniczka w regionie i konieczna jest jej ochrona.

Z danych RDOŚ wynika, że sukcesywnie spadała też liczba wniosków o wydanie zezwolenia na pozyskanie winniczka w regionie. W 2023 r. wydano zaledwie 21 zezwoleń, podczas gdy w latach wcześniejszych od 40 do 90.

Olsztyńska RDOŚ planuje w 2025 r. przeprowadzić kolejne badania rozmieszczenia, liczebności, struktury wielkościowej i wiekowej populacji winniczka w woj. warmińsko-mazurskim.

"Wyniki pozwolą realnie ocenić stan populacji tego gatunku, z uwzględnieniem dwuletniej przerwy, gdy pozyskanie mięczaków było wstrzymane oraz możliwość dopuszczenia zbioru w najbliższych latach" - powiedziała Januszewicz.

W ocenie RDOŚ, istotnym zagrożeniem dla ślimaka winniczka są działania ludzkie, powodujące trwałe przekształcenia preferowanych siedlisk (łąki, nieużytki, pobocza dróg, brzegi wód, zakrzaczenia), prowadzące do pogarszania się panujących w nich warunków lub definitywnie wykluczających bytowanie ślimaka.(PAP)

