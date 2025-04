Nowa atrakcja turystyczna w regionie

Inwestycja realizowana jest dzięki dotacji z rządowego programu "Polski Ład". Jej łączna wartość to około 7 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło 4,5 mln zł. Celem jest „Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej – na potrzeby podtrzymywania tradycji biskupieckiej”. Zadanie polega na kompleksowej przebudowie budynku wraz z jego wyposażeniem, odtworzeniu biskupieckiej tradycji browarniczej oraz utworzenie galerii browarniczej.

— O tym, że Biskupiec to jedno z najbardziej zasłużonych miast dla warmińskiego browarnictwa nie trzeba nikomu przypominać. Miłośników i znawców browarnictwa w Biskupcu nigdy nie brakowało. Nie było jednak w naszym mieście miejsca, które pozwalałoby na poznanie historii biskupieckiego browarnictwa. Jestem przekonany, że będzie to ciekawy cel odwiedzin zarówno dla pasjonatów historii regionu, jak i samego piwa — stwierdził burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski.

Prace właśnie trwają. — Miejsce, które będzie łączyło historię z nowoczesnością. Tu opowiemy dzieje biskupieckiego browarnictwa, zachowując lokalną tożsamość, ale w zupełnie nowej formie. To będzie wyjątkowy punkt na mapie miasta — dodaje burmistrz Biskupca.

Władze Biskupca ze swojej strony doszły do porozumienia z prywatnym właścicielem tamtejszego browaru i odkupiły go. Teraz szukają pomysłu na odnowienie tego miejsca.

Browar w Biskupcu znajduje się w centrum miasta. Niestety, od lat jest to miejsce zapuszczone i popadające w ruinę, bo produkcja browaru została dawno wstrzymana. W 2014 roku obiekt nabył właściciel browaru Ciechan. Ale to też nic nie zmieniło.

W końcu zaczęły działać władze Biskupca. — W 2014 roku cieszyliśmy się, że nasz browar został kupiony przez przedsiębiorcę, który miał plany odtworzenia biskupieckiego piwa i przywrócenia dawnej świetność browaru w Biskupcu. Jednakże z wielu powodów, które poniekąd rozumiemy ówczesnemu inwestorowi to się nie udało — zaznacza burmistrz Biskupca. — Gminie Biskupiec udało się porozumieć z właścicielem i odkupić nieruchomość. Browar — historyczna perełka miasta jest własnością gminy.

Władze Biskupca liczą, że uda się znaleźć inwestora z dziedziny browarnictwa, hotelarstwa czy budownictwa mieszkaniowego, który zachowując charakterystykę tego miejsca da mu nowe życie. — Browar to budynek z dużymi historycznymi ponad 100-letnimi tradycjami piwowarskimi na Warmii. To także obiekt wspomnień wielu pokoleń mieszkańców — podkreśla burmistrz Kozłowski.

Do 1945 roku browar w Biskupcu pozostawał we władaniu rodziny Daum. Mieszkała ona w budynku wzniesionym w pobliżu zakładu, przy ówczesnej ul. Browarnej 10. W 1887 roku za swe produkty browar zdobył nagrodę na wystawie w Królewcu, kolejną w 1912 roku.

W 1991 roku powołano spółkę Skarbu Państwa Browary Warmińsko-Mazurskie, która w następnym roku została sprywatyzowana. W jej skład wszedł browar w Biskupcu, a także zakłady w Olsztynie i Szczytnie. W 1995 roku trzy zakłady zaczęły występować pod wspólną nazwą “Jurand”.

31 maja 1998 roku browar zamknięto, a urządzenia do napełniania KEG-ów przewieziono do browaru w Olsztynie. W 2003 roku na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków browar w Biskupcu wraz z zachowanym historycznym wyposażeniem został wpisany do rejestru zabytków. W kolejnych latach skradziono z browaru zabytkową, miedzianą tacę chłodniczą, wówczas jeden z dwóch zachowanych egzemplarzy w Polsce.

Grzegorz Szydłowski