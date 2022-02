Praca na Warmii i Mazurach – co warto wiedzieć?

Województwo warmińsko-mazurskie od zawsze było kojarzone z wysokim bezrobociem i niższymi niż w innych regionach zarobkami. Jak się jednak okazuje, ostatnie lata przyniosły w tym województwie wiele pozytywnych zmian. Przeczytaj i dowiedz się, jak wygląda sytuacja na rynku pracy w warmińsko-mazurskim.

Zarobki w województwie warmińsko-mazurskim – ile można zarobić?

Tak jak w całej Polsce, wysokość wynagrodzenia w tym regionie zależy od wykonywanego zawodu.

Niestety jednak choć średnia pensja wynosi ok. 4900 zł brutto – w porównaniu do średniego

wynagrodzenia w województwie mazowieckim, małopolskim oraz wielkopolskim jest ona o ponad 1000 zł mniejsza. Istnieje jednak nadzieja, że w przyszłych latach zarobki na Warmii i Mazurach wzrosną. Tylko w 2021 r. w stosunku do poprzednich lat odnotowano wzrost wynagrodzenia o 10%.

Warmińsko-mazurskie – kto zarabia najwięcej?

Tak jak i wszędzie indziej również i w województwie warmińsko-mazurskim wysokość wynagrodzenia

zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Od lat jednak na liście najbardziej opłacanych zawodów w tym

województwie należą m.in.: przedstawiciele handlowi, kierowcy, budowlańcy oraz księgowi. Na nieco

niższe pensje mogą liczyć osoby zatrudnione w hotelarstwie i gastronomi. Warto również zwrócić uwagę na to, że ich zarobki są uzależnione od pory roku. Latem, w trakcie sezonu na Warmii i Mazurach panuje sezon turystyczny, który dla wieku osób jest szansą na to, by zarobić na cały rok. Jest tak, ponieważ zimą na skutek braku turystów zainteresowanie tymi usługami znacznie spada.

Bezrobocie w województwie warmińsko-mazurskim

Niestety to prawda, że bezrobocie w tym województwie od zawsze należało do najwyższych w całym

kraju. Jest to głównie wynikiem danych zaniedbań pod względem przemysłu i handlu. Na Warmii i

Mazurach istnieje niewiele firm, które decydują się otworzyć w tym miejscu swój oddział. Dane na temat bezrobocia napawają jednak optymizmem. Jeszcze pod koniec 2021 r. z brakiem zatrudnienia zmagało się aż 9% mieszkańców. Dla porównania – jest to niemalże o 3 punkty procentowe więcej niż średnia bezrobocie w całym kraju. Zdecydowanie lepiej sytuacja ta wygląda w dużych miastach – w Elblągu bezrobocie wyniosło 7%, a w Olsztynie jeszcze mniej – 4%. Warto również zaznaczyć, że w porównaniu do 2020 r. w poprzednim roku odnotowano także wyraźny spadek bezrobocia w tym regionie.