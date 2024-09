Najwyższy most kolejowy w Polsce

Kolej do Pieniężna dotarła w 1884 roku z Braniewa a rok później z Olsztyna, który dzięki temu przez Cynty został skomunikowany z Królewcem. (pociąg pokonywał tę trasę przed wojną w 2 godziny). To wtedy zbudowano most na Wałszy, rzece, która w środkowym biegu płynie w głęboko wciętej dolinie (szerokość 80 m, głębokość 15 metrów).

Na niektórych odcinkach ma charakter rzeki górskiej o spadku od około 180 m u źródeł do 26 m przy ujściu.

Most zbudowany jest z trzech przęseł łukowych odwróconych do dołu wspieranych przez dwa 28 metrowe filary. Ma 157 metrów długości. Oryginalny most wysadzili Niemcy w 1945 roku. Odbudowano go w 1951 roku.

Pod nim znajduje się rezerwat "Dolina Rzeki Wałszy" z długim na 5 kilometrów wąwozem, wyżłobiony przez rzekę na głębokości od 48 do 60 m i szerokość od 200 do 1000 m.

Wałsza płynie nim wartkim strumieniem tworząc na rumowiskach głazów wodospady, typowe dla rzek górskich. Rośnie tam wiele roślin o przezacnych nazwach (widłak jałowcowaty, buławnik czerwony, obuwnik pospolity czy tojad dzióbaty. Chadzają między nimi i latają nad nimi jenoty wydry, zimorodki czy orliki krzykliwe.

A jaki jest widok, kiedy wjeżdżacie do Pieniężna pociągiem przez wiadukt? Ano taki:

Igor Hrywna