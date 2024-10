Biurowiec widmo będzie hotelem. Ruszyły pierwsze prace

W Olsztynie, w ścisłym centrum miasta przy zbiegu ulic 1 Maja i Partyzantów, na terenie którego część niegdyś zajmowało kino Kopernik, jakiś czas temu powstało mini-osiedle mieszkaniowe z przestrzenią biurową. W ramach projektu inwestor zrealizował inwestycję “Kopernik Park” z mieszkaniami, apartamentami i lokalami handlowymi. Budynki mieszkalne zostały oddane do użytku już dawno temu.

Niezasiedlony pozostał tylko budynek, w którym znaleźć się miały biura i lokale handlowo-usługowe.

Jest wysoki na 5 pięter i ma łącznej powierzchni 2,6 tys. m². Jeszcze w 2013 roku inwestor zapowiadał, że swoje miejsce znajdą w nim lokale firmy świadczące usługi finansowe, prawne czy medyczne. Jednak mimo upływu lat wciąż stał pusty, bo po ogłoszeniu upadłości właściciela w 2019 roku “Centrum Biznesu” nigdy nie zostało ukończone.

Jak się okazuje, po latach to się zmieni. Polska sieć Focus Hotels S.A., ogłosiła właśnie zawarcie umowy dzierżawy na swój pierwszy hotel w Olsztynie. Focus powstanie w ramach przebudowy wspomnianego biurowca.

Obecnie trwa przygotowanie terenu pod remont. W budynku pojawili się robotnicy, którzy zajmują się m.in. czyszczeniem wnętrza. Otwarcie 4 gwiazdkowego hotelu planowane jest na czwarty kwartał 2025 r. Znajdzie się tam 79 pokoi i apartamentów.

— Olsztyn od dawna był w kręgu naszego zainteresowania i cieszymy się bardzo z okazji zawarcia tej umowy, dzięki której na mapie Polski pojawi się kolejna flaga z logo Focus Hotels. Jest to również już nasza trzecia konwersja po Bydgoszczy i Wrocławiu budynku biurowego na funkcję hotelową. Staje się to naszą specjalizacją. W najbliższym czasie spodziewamy się kolejnych projektów tego typu w największych polskich miastach — mówi Łukasz Płoszyński, Wiceprezes Zarządu Focus Hotels S.A.

Hotele sieci Focus działają obecnie w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Sopocie, Szczecinie, Bydgoszczy, Lublinie, Elblągu, Chorzowie i Inowrocławiu. Do końca roku otwarty zostanie też pierwszy hotel tej sieci we Wrocławiu.

