Wakacje w warmińsko-mazurskim były najtragiczniejsze od lat

Tegoroczne wakacje były najtragiczniejsze od lat, jeśli chodzi o liczbę utonięć na Warmii i Mazurach. W wakacyjne miesiące życie w wodzie straciło 26 osób; od początku roku do końca września utonęły 44 osoby.

W ubiegłoroczne wakacje utonęło 10 osób, a w całym 2023 roku - 24 osoby. Jeszcze rok wcześniej w 2022 roku podczas wakacyjnych miesięcy życie w wodzie straciło 21 osób, a w całym 2022 roku 48 osób. Niezmiennie przyczynami tragedii nad wodą są: alkohol, brawura, lekceważenie zasad bezpiecznego żeglowania, np. nieużywanie kamizelek ratunkowych.

O tym, jak groźna może być pogoda, przekonali się wodniacy i żeglarze pod koniec lipca. Utonęły wtedy trzy osoby, a przez mazurskie jeziora przeszła nawałnica porównywana do tragicznego białego szkwału. Służby poszukiwały zatopionych łódek i ściągały z trzcinowisk żaglówki, których sternicy nie poradzili sobie w trudnych warunkach.

W sobotę (9.11.2024) w Mikołajkach odbędą się żeglarskie zaduszki. Spotkanie upamiętniające zmarłych żeglarzy rozpocznie się mszą w miejscowym kościele, później zaplanowany jest muzyczny wieczór.

To już 18. edycja zaduszek żeglarskich w Mikołajkach na Mazurach. Odbywają się one co roku w listopadzie, a swoją genezę mają w tragicznych wydarzeniach z roku 2007. Wówczas latem przez mazurskie jeziora przeszedł biały szkwał zabierając życie 12 żeglarzy.

Wydarzenie w Mikołajkach rozpocznie się mszą w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Czuwanie muzyczne zaplanowano w tawernie w wiosce żeglarskiej.

(PAP)

ali/ jann/