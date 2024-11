Wielki skarb w malutkiej świątyni

Nie tylko turyście nie wiedzą, jaki malarski skarb kryje w sobie ta niewielka świątynia. Nie wie tego także wielu mieszkańców tego mazurskiego miasta.

— Odwiedziłem księdza Pawła Siebiesiewicza by porozmawiać o potrzebach zabytkowego kościoła, w którym odnaleziono freski Jerzego Nowosielskiego. Potrzeba około miliona złotych by odnowić sufit — napisał na FB poseł Maciej Wróbel.

Sejm ustanowił go jednym z patronów 2023 roku ( w stulecie jego urodzin). — Jest uznawany za jedną z najwybitniejszych postaci polskiej kultury współczesnej...Jego sztuka do dziś jest uznawana za zjawisko unikatowe, łączące w sobie strefę sacrum i profanum — stwierdził Sejm w uchwale ustanawiającej Jerzego Nowosielskiego patronem 2023 roku.

Jerzy Nowosielski trafił do Kętrzyna mając 30 lat. Przyjechał do przyjaciela o. Jerzego Klingera, który w latach 1953-1955 był proboszczem kętrzyńskiej parafii prawosławnej. Nowosielski był tutaj na wakacjach i wykonał polichromię dla świątyni. Kętrzyński obiekt wyróżnia się na tle innych, które zdobił malarz tym, że malunki pokrywają niemal całą świątynię. Są to wszystkie ściany łącznie z sufitem.

I to właśnie ten sufit okazuje się być przysłowiową "wisienką na torcie". Podczas prac konserwatorskich zdjęto z niego drewnianą boazerię. To, co się pod nią ukazało, zaskoczyło konserwatorów. — Prof. Rogal z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika po przeanalizowaniu tego, co mamy na suficie stwierdził, że jest to nawiązanie Nowosielskiego do wczesnego chrześcijaństwa. Takich wzorów nie ma w innych świątyniach. Prof. Rogala, który jest wybitnym znawcą twórczości Nowosielskiego, do tej pory o takich inspiracjach tylko czytał — mówi ksiądz Paweł Siebiesiewicz, proboszcz kętrzyńskiej parafii.

Na Warmii i Mazurach prace Jerzego Nowosielskiego można znaleźć jeszcze w cerkwi greckokatolickiej w Górowie Iławeckim oraz kaplicy ojców bazylianów w Węgorzewie.



Adres: Limanowskiego 9, Kętrzyn. Cerkiew prawosławną w Kętrzynie można zwiedzać w dni powszednie po wcześniejszym umówieniu się.

oprac.Igor Hrywna