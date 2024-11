Wszystko co powinniście wiedzieć o wilkach znad Niegocina

Wilkasy, położone nad brzegiem malowniczych jezior Niegocin i Tajty, to jedno z najbardziej popularnych miejsc na Mazurach. Miejscowość oferuje bogactwo atrakcji dla miłośników natury, sportów wodnych, historii i aktywnego wypoczynku. To idealny cel dla turystów szukających zarówno relaksu, jak i przygody.

1. Nazwa Wilkasy pochodzi od niemieckiego Willkassen, a te od pruskiego słowa „wilkis” oznaczającego wilka.

2. Port i sporty wodne

Jezioro Niegocin oferuje idealne warunki do uprawiania windsurfingu, kitesurfingu oraz żeglarstwa.

Wilkasy zatem to raj dla żeglarzy. Nowoczesna przystań zapewnia miejsca do cumowania, dostęp do prądu i wody, a także zaplecze gastronomiczne.

Dostępne są wypożyczalnie jachtów, łodzi motorowych oraz kajaków.

Przykładowe firmy oferujące czarter w Wilkasach

2.1. NordJacht: Oferuje czarter jachtów motorowych i żaglowych, zarówno dla osób posiadających patent, jak i bez uprawnień. Flota składa się z ponad 20 jednostek, w tym szybkie houseboaty, katamarany solarne oraz jachty żaglowe.



2.2. Okej-Czarter: Dysponuje jachtami żaglowymi i motorowymi, stacjonującymi w porcie PTTK Wilkasy. Oferta obejmuje różne modele jachtów, takie jak Antila 30, Maxus 33 czy Nautika 1000 VIP.



2.3. Ahoj Czarter: Jedna z największych firm czarterowych w Polsce, posiadająca flotę ponad 100 jednostek żaglowych i motorowych. Oferuje czartery z portów w Węgorzewie oraz Giżycku/Wilkasach.





2.4. Wind Jacht Czarter: Działa od 1992 roku, oferując czarter jachtów żaglowych na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Flota składa się z nowoczesnych jednostek z bogatym wyposażeniem.



2.5. Ola Czarter: Oferuje czarter jachtów na Mazurach, z nowoczesnym portem w Wilkasach. Flota obejmuje m.in. jachty Maxus 33.1 RS oraz Centaurus S-850.



Piaszczysta plaża w Wilkasach to doskonałe miejsce do relaksu. Znajduje się tu wypożyczalnia sprzętu wodnego, plac zabaw oraz miejsca na ognisko.





Jezioro Niegocin jest idealnym miejscem dla wędkarzy. Można tu złowić szczupaka, okonia, sandacza, leszcza czy sielawę.

Przypominamy, że do wędkowania wymagane są karta wędkarska oraz zezwolenie wydawane przez Gospodarstwo Rybackie w Giżycku.

Zezwolenia można zakupić bezpośrednio w siedzibie Gospodarstwa lub w wyznaczonych punktach sprzedaży w okolicy. Szczegółowe informacje na temat cennika oraz punktów sprzedaży dostępne są na stronie internetowej Gospodarstwa

Podczas wędkowania należy przestrzegać obowiązujących przepisów, w tym okresów i wymiarów ochronnych dla poszczególnych gatunków ryb oraz limitów dziennych połowów. Szczegółowe zasady określone są w regulaminie dostępnym na stronie Gospodarstwa .

5. Mazurska Pętla Rowerowa

Wilkasy leżą na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej, jednego z najpiękniejszych szlaków rowerowych w Polsce, prowadzącego przez malownicze tereny Mazur, wokół Wielkich Jezior.

Z Wilkas można nią dojechać do Giżycka a potem Węgorzewa i Rynu lub przez Rydzewo do Orzysza.

6. Noclegi i jedzenie

W Wilkasach istnieje dobrze rozwinięta sieć noclegowa. Są tam dwa duże hotele

6.1. COSA Wilkasy

Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Wilkasach oferuje bogatą bazę rekreacyjną, w tym basen, korty tenisowe, siłownię, boiska oraz Centrum Rehabilitacji & SPA.

6.2 Hotel Tajty to trzygwiazdkowy obiekt położony nie nad Niegocinem, ale nad jeziorem Tajty. Oferuje pokoje oraz domki letniskowe. Goście mogą korzystać ze strefy wellness z basenem i saunami oraz wypożyczalni sprzętu wodnego

6.3. Jedzenie

W Wilkasach znajduje się kilka restauracji i innych lokali gastronomicznych. To między innymi Restauracja Kormoran, która oferuje dania kuchni polskiej i regionalnej. Z kolei

Restauracja Tawerna Dezeta serwuje dania kuchni polskiej w klimatycznej tawernie z widokiem na jezioro. Z kolei Restauracja Tawerna Rozbitek jest znana z organizacji koncertów na żywo.

7. W Wilkasach zachowały się resztki ewangelickiego cmentarza. Zachowały się tam dwa kamienne nagrobki z napisami w języku polskim . Są jedyne na Mazurach. Na dwóch innych cmenntarzach zachowały się polskie nanpisy na żeliwnych krzyżach.

Spoczywają tam Samuel Magiera (1808-1863) oraz Henrietta Magiera (1833-1866). Na nagrobku Samuela widnieje napis "I opociwai w Panu Bogu". Obok znajduje się grób Henrietty Magiera, przy którego nazwisku widnieje słowo "ur(odzona)" zamiast niemieckiego "geb(oren)".

Niestety dzisiaj te napisy są już właściwie nieczytelne.

Igor Hrywna