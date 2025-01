Ruszył remont zabytkowego mostu obrotowego w Giżycku

We wtorek rozpoczął się remont zabytkowego mostu obrotowego nad kanałem łuczańskim w Giżycku. Przez pół roku most będzie niedostępny dla pieszych i kierowców. Po remoncie most zostanie zabezpieczony bramkami, tak, by nie wjeżdżały na niego ciężarówki i autobusy.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych (ZDP) w Giżycku Grzegorz Moszczyński poinformował PAP, że we wtorek przekazano wykonawcy prac teren niezbędny do wykonywania robót. Prace rozpoczną się od demontażu drewnianej nawierzchni mostu. "Planujemy, że na początku przyszłego tygodnia specjalnym dźwigiem zdejmiemy całe przęsło mostu i zostanie ono przetransportowane na pobliski plac, gdzie będzie naprawiane i konserwowane" - powiedział PAP Moszczyński. Dodał, że po remoncie przy wjeździe na most zostaną zamontowane specjalne bramki, które uniemożliwią przejazd autokarom i ciężarówkom.

"Duże pojazdy były zmorą tego mostu, musimy je stamtąd wykluczyć. Wygląd bramek uniemożliwiających wjazd dużych pojazdów na most zostanie uzgodniony z konserwatorem zabytków, bo most jest zabytkowy i cały remont będzie się odbywał przy współpracy z konserwatorem" - dodał Moszczyński.

Przęsło mostu, które będzie demontowane, waży ok. 100 ton.

Oprócz remontu przęsła w najbliższych miesiącach będą też remontowane przyczółki mostowe, które uległy uszkodzeniu w czasie niedawnego remontu kanału łuczańskiego.

Całość prac ma kosztować 6,7 mln zł, a dotacje na remont ZDP pozyskał z Polskiego Ładu oraz dotacji starostwa i miasta Giżycko. Remont zaplanowano do końca czerwca.

Most obrotowy nad kanałem łuczańskim to najbardziej znany mazurski most. Jego otwarcie dla żaglówek, które tradycyjnie odbywa się na początku maja, symbolicznie rozpoczyna sezon żeglarski na Mazurach. Otwieranie i zamykanie mostu, które w sezonie wiosenno-letnim odbywa się kilka razy dziennie, jest wielką atrakcją turystyczną.

Liczący ponad 100 lat most ma 20 metrów długości i osiem metrów szerokości. Waży 100 ton i ręcznie obsługuje go jedna osoba.

Przęsło mostu w Giżycku obraca się w bok o 90 stopni i ustawia się równolegle do nabrzeża. Otwarcie mostu wstrzymuje ruch kołowy i umożliwia przepływanie jednostek wodnych po kanale.(PAP)

jwo/ malk/