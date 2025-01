Wieś z pałacem. Jedynym takim w warmińsko-mazurskim

Gotycki kościół w Galinach koło Bartoszyc od wieków góruje nad wsią. Ale Galiny bardziej znane są z pałacu chętnie odwiedzanego przez turystów

Gotycki kościół w Galinach koło Bartoszyc od wieków góruje nad wsią. Zbudowany z cegły i kamienia. Wokół niego spoczywają dawni mieszkańcy. Pozostały po nich czarne żeliwne krzyże...

Wieś założyli Krzyżacy w 1336. Gotycki kościół pw. Wniebowzięcia NMP wybudowano ok. 1388 r. Od tego czasu służy kolejnym mieszkańcom. Najpierw Gallingen, teraz Galin. W środku ołtarz główny z 1740 roku.

W kościele przez ponad 250 lat znajdowała się chorągiew nagrobna 3 letniego Botho Ernesta zu Eulenburga, ktory zmarł w 1664 roku. W 1945 roku chorągiew trafiła do muzeum w Kętrzynie. To jedyna w regionie zachowana chorągiew nagrobna poświęconych dzieciom.

We wsi znajduje się pałac (1589) rodziny Eulenburg, która do 1945 roku miała w Galinach majątek. To jeden z nielicznych zachowanych przykładów architektury renesansowej, zachowanych na terenach dawnych Prus.

Cały kompleks otaczała fosa, do której wodę dostarczano ze spiętrzonej w tym celu rzeki. Z budynku, pod korytem rzeki, prowadził do kościoła podziemny korytarz ewakuacyjny, którego wyjście znajdowało się pod ołtarzem. Dzisiaj nie ma już po nim śladu.

W 1921 pałac przebudowano. W 1945 roku splądrowali go Rosjanie, ale go nie spalili. Dzięki temu ocalał liczący ponad 1000 starodruków księgozbiór, który trafił do Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Opuszczony przez lata pałac wraz z przyległym folwarkiem w 1996 roku kupili od państwa prywatni inwestorzy. Po trwającym wiele lat remoncie postał tam Pałac i Folwark Galiny. Można tam przenocować, ale też na przykład pojeździć konno, bo mieści się tam stadia koni.

We wsi znajduje się leśna ścieżka edukacyjna (przy drodze Galiny - Krawczyki. Na początku trasy znajduje się parking leśny, co zapewnia możliwość pozostawienia samochodu. Trasa ścieżki biegnie wzdłuż brzegu rzeki Pisy

W połowie trasy znajduje się miejsce do odpoczynku. Las, w którym przebiega trasa ścieżki charakteryzuje się wielką różnorodnością gatunków drzew, krzewów i roślin runa. Między innymi występują tu wiekowe dęby szypułkowe, lipy i potężne buki.

Przez wieś przebiega rowerowy szlak Green Velo w kierunkach: Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Sępopol)

oprac. ih