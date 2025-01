Poznajcie najbardziej seksowne jezioro w Polsce

Seksty (niem. Sexter See) to brat/siostra bliźniak/bliźniaczka Śniardw i brat/siostra przyrodni/przyrodnia Rosia. Młodsza/młodszy oczywiście. No bo Śniardwy to 113,8 km² powierzchni, a Roś 18,87 km²,, a Seksty to 8,5 km². Na dodatek niektórzy twierdza, że to leżący przy wschodniej granicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Puszczy Piskiej jezioro w rzeczywistości jest największą zatoką największego polskiego jeziora czyli Śniardw. Ale to przecież, ani to, ani też wielkość nie decydują o atrakcyjności.

Do odwiedzenia jeziora można zachęcić tak:

Jezioro Seksty to świetne miejsce jako przystań dla żeglarzy chcących odpocząć od bardziej wzburzonych wód Śniardw. Położone wśród lasów i pagórków, Seksty oferują ciszę i spokój, które kontrastują z otwartą przestrzenią Wielkich Mazurskich Jezior.

Albo tak:

Jezioro Seksty to miejsce, które zachwyci każdego – od żeglarzy, przez po miłośników historii i przyrody po wędkarzy. Żyją tam w jeziorze: leszcz, lin, okoń, płoć, szczupak, wzdręga i krąp. Aby legalnie wędkować na jeziorze Seksty, należy uzyskać zezwolenie od Gospodarstwa Rybackiego Śniardwy Sp. z o.o., które zarządza tym akwenem.

Noe wolno tam między innymi: stosować zanęt wędkarskich, łowić ryby w odległości mniejszej niż 50 m od jazów tam i sprzętu rybackiego oraz łowić za pomocą przynęty holowanej za obiektem pływającym (trolling).

Ważne. Na jeziorze Kaczerajno, które jest wschodnią zatoką Sekst wędkowanie jest zabronione.

Bezpośrednio nad jeziorem leżą Zdory i Karwik. Można tam przenocować, bo jak to na Mazurach

są tam gospodarstwa turystyczne i pensjonaty.

W leżących pomiędzy Śniardwami i Sekstami Zdorach, jeszcze przed pierwszą wojną, odkryto około 150-200 grobów pochodzących z II-VII wieku naszej ery. Część znalezionych tam zabytków (inne rozkradziono) trafiła do muzeum w Królewcu i w końcowej fazie wojny została zniszczona.

Karwik leży na południowo-wschodnim brzegu jeziora, niedaleko śluzy Karwik, na Kanale Jeglińskim, który łączy Seksty z jeziorem Roś w ramach Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Śluza została zbudowana w latach 1845–1849. Wyrównuje różnicę poziomów wód między jeziorami Seksty i Roś, która wynosi około 1,5 metra. Długość komory to 45 metrów, szerokość 7,5 metra, a głębokość 2,6 metra. W ostatnich latach śluza Karwik przeszła gruntowny remont. Prace modernizacyjne, rozpoczęte we wrześniu 2022 roku, zakończyły się w styczniu 2024 roku.

Śluza jest jedną z czterech działających a szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W sezonie 2024 na śluzach mazurskich – Guzianka, Guzianka II, Karwik i Przerwanki zostało wykonanych ponad 9 tys. śluzowań i prześluzowano ponad 25,5 tys. jednostek.

Śluza Karwik leży na Kanale Jeglińskim, najdłuższym na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich (długość 5250 metrów).

8 kilometrów od wsi i południowego brzegu jeziora leży Pisz.



oprac. ih