Zrób zdjęcie na szlaku. Zwycięzca wygra 5 tysięcy brutto

W 552 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, patrona Szlaku Kopernikowskiego samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił konkurs fotograficzny „Szlak Kopernikowski w obiektywie”

— Konkurs stanowi doskonałą okazję dla pasjonatów fotografii do zaprezentowania swojego talentu oraz rozwinięcia umiejętności artystycznych — mówi marszałek województwa Marcin Kuchciński. — Ta inicjatywa od kilku już lat przyczynia się także do zwiększenia zainteresowania dziedzictwem kulturowym i ofertą turystyczną Szlaku Kopernikowskiego, czyli miejsc związanych z życiem i działalnością wielkiego astronoma.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób fizycznych zajmujących się fotografią profesjonalnie bądź amatorsko, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych, wyrażoną w formularzu zgłoszenia osoby niepełnoletniej.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zrobić zdjęcie lub kilka zdjęć (max. 5 fotografii) przedstawiających obiekty czy miejsca związane z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika na Szlaku Kopernikowskim na Warmii i Mazurach.

Praca musi być wykonana samodzielnie, nie powinna przedstawiać wizerunku osób, chyba że osoby te stanowią jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Fotografie mogą być poddane obróbce cyfrowej, która nie modyfikuje w znacznym stopniu faktycznego obrazu/obiektu/miejsca.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2025 roku. Pula nagród wynosi 10 tys. zł brutto (I miejsce – 5 tys. brutto, II-3 tys. brutto, III-2 tys

Regulamin znajdziecie TUTAJ

Czytamy w nim między innymi:

"Celem Konkursu jest promocja Szlaku Kopernikowskiego, znajdującego się w województwie

warmińsko-mazurskim, poprzez popularyzację obiektów i miejsc związanych z życiem

i działalnością Mikołaja Kopernika".

— Szlak Kopernikowski to "Drogowy szlak turystyczny upamiętnia postać Mikołaja Kopernika (1473-1543) i jego związki z regionami, w których został wytyczony. Prowadzi przez miejscowości związane z życiem i działalnością wielkiego uczonego, położone w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim. Łącznie ma długość ok. 590 km. Został oznakowany symbolem astrolabium — czytamy na stronie https://szlakkopernikowski.pl/pl/o-szlaku.

W warmińsko-mazurskim na szlaku leżą:

Elbląg

Tolkmicko

Frombork

Braniewo

Pieniężno

Orneta

Lidzbark Warmiński

Dobre Miasto

Dywity

Olsztyn

Olsztynek

Lubawa

Truszczyny

Nowe Miasto Lubawskie

Kurzętnik

