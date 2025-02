Powiat mrągowski i Polska Akademia Nauk będą wspólnie chronić jezioro Kuc

Starostwo i PAN podpisały porozumienie dotyczące ochrony jeziora Kuc. Działania te mają na celu zwiększenie bioróżnorodności flory i fauny wokół jeziora, co z pewnością podniesie atrakcyjność turystyczną regionu.

Podpisanie porozumienia między Powiatem Mrągowskim a Polska Akademia Nauk to znaczący krok w kierunku przedłużenia sezonu wędkarskiego oraz ochrony walorów przyrodniczych regionu, informuje starostwo.

Obie strony zamierzają ubiegać się o środki na inwestycje, które poprawią zagospodarowanie terenu wokół jeziora. W planach jest stworzenie przestrzeni do aktywnego wypoczynku, która będzie harmonijnie współistnieć z naturą, zaspokajając potrzeby zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów.

Dodatkowe atrakcje, takie jak ścieżki rowerowe, miejsca do piknikowania i strefy relaksu, mają uczynić okolice jeszcze bardziej atrakcyjnym dla tych, którzy szukają aktywnego wypoczynku w sercu natury.

Jezioro Kuc leży około 7 km od Mrągowa, koło letniskowej wsi Kosewo. Ma 102 ha powierzchni, 28 metrów maksymalnej głębokości, 1,4 km długości i 1,15 szerokości. Są na nim cztery niewielkie wysepki. W jeziorze pływają między innymi sieje i sielawy. W Kosewie mieści się stacja badawcza PAN.

- Powiem wam że złowienie tam ryby to tylko dodatek do wypoczynku nad tym jeziorem,cała przyroda która zatacza szeroki kręg wokół tej wody jest tak śliczna że bycie tam to już wspaniała przygoda - napisał jeden z wędkarzy na portalu wedkuje.pl.

