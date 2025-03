Na szlaku "Olsztyńskich perełek"

Archiwum Państwowe w Olsztynie razem z Fundacją Questingu udostępniło pierwszą terenową grę miejską poświęconą Olsztynowi. Quest "Olsztyńskie Perełki" zaczyna się przy siedzibie archiwum (Partyzantów 18) a kończy w Parku Podzamcze. Przejście wszystkich puntów zajmie około godziny.

Przedtem trzeba ściągnąć bezpłatną aplikację lub wydrukować mapkę: https://questing.pl/questy/olsztynskie-perelki/

Do spaceru jego autorzy zachęcają takim wierszem:

OLSZTYŃSKIE PEREŁKI

Dzień dobry Questowiczu, witam w Olsztynie

i zapraszam na grę terenową, a zabawa Cię nie ominie!

O sobie rzeknę skromnie, że jestem mieszkańcem,

który, znając okolicę, porywa na questowe harce…

Czytaj wersy, rozwiązuj zagadki, cyfry i litery zbieraj,

a ułożone w hasło wskażą Ci miejsce, gdzie trofea

czekają, czyli skrywany starannie skarb questowy

oraz olsztyńskie… perełki! Wybór mam już gotowy!

Zatem zapraszamy do poznania "Olsztyńskich Perełek", dla zdrowia i wiedzy. Turystów by poznali kawałek historii Olsztyna, mieszkańców by ją sobie przypomnieli.

=================

Questing to rodzaj gry polegającej na odkrywaniu dziedzictwa miejsca i tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach.

W wielu elementach gra ta przypomina podchody i harcerskie gry patrolowe oraz gry miejskie. Od gier miejskich questy odróżnia bezobsługowość, a od podchodów dodatkowo też to, iż są one ściśle związane z konkretnymi miejscami i mają funkcje edukacyjne. Zapoczątkowany w USA, questing jest w swych zasadach podobny do letterboxingu, gdzie tropy prowadzą do zapieczętowanych skrzyń, a ich odnajdywanie przypomina poszukiwanie skarbów

źródło: Wiipedia