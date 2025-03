Możemy znowu podglądać rybołowy

Rybołów to duży i bardzo rzadki ptak drapieżny. Nazywa się tak, bo specjalizuje się w polowaniu na ryby. Rozpiętość jego skrzydeł wynosi od 145 do 185 cm, a długość ciała od 55 do 70 cm. Samice są zazwyczaj nieco większe od samców.

W Polsce rybołów jest ptakiem skrajnie nielicznym i objętym ścisłą ochroną. Gniazduje głównie na

Pojezierzu Mazurskim. Największe skupienie miejsc lęgowych znajduje się w lasach Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, gdzie w latach 90. XX wieku gniazdowało 13–14 par. Inne miejsca to Puszcza Piska oraz Lasy Iławskie.

Teraz, po zimowej przerwie, powraca transmisja z gniazda rybołowów w lesie pod Jedwabnem, które powoli wracają z ciepłych krajów oraz zaczynają pierwsze wiosenne porządki w gnieździe.

Tegoroczne przygotowania transmisji przysporzyły kadrze Nadleśnictwa Jedwabno sporo wyzwań. Od przetartej izolacji przewodu sygnałowego po braku sygnału z kamery. Stosując metodę małych kroczków, wszystkie przeciwności udało się przezwyciężyć, a owocem naszej pracy jest status transmisji "online".

W Nadleśnictwie Jedwabno w ramach projektu "LIFE" w 2018 roku na 30 metrowej sośnie usytuowanej w kępie ekologicznej, wybudowano sztuczną platformę rybołowa. Lokalizacja przedsięwzięcia nie jest przypadkowa, albowiem jest to styk paru zbiorników wodnych szczególnie obfitych w ryby.

Na pierwsze pisklęta nie trzeba było długo czekać, ponieważ już w 2019 roku gniazdujące rybołowy odniosły sukces lęgowy. W 2020 roku postanowiono przy gnieździe zamontować kamerę z podglądem na żywo. Od tego momentu nieprzerwanie rok w roku możemy "na żywo" śledzić poczynania gniazdujących par rybołowa.

— Do chwili obecnej z gniazda wyleciało już 13 młodych rybołowów — poinformowało nadleśnictwo.

— Jako Nadleśnictwo Jedwabno prowadzimy liczne prace konserwacyjne na rzecz transmisji oraz dbamy o zapewnienie rybołowom jak najlepszych warunków do spokojnego gniazdowania i wyprowadzania lęgów. Lasy Państwowe od wielu lat prowadzą współpracę z Komitetem Ochrony Orłów na wielu płaszczyznach. Lokalizują, rozpoznają nowe stanowiska ptaków drapieżnych oraz aktualizują stan wiedzy o już istniejących stanowiskach. Transmisje z gniazd stanowią cenne narzędzie edukacyjne, pomagające zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat ochrony zagrożonych gatunków — dodali leśnicy.

Transmisja z gniazda rybołowa pełni jednak nie tylko funkcję edukacyjną. Dla środowiska naukowego jest to także niezastąpione narzędzie do badania zachowań społecznych, ekologii populacji oraz wpływu czynników środowiskowych na rybołowy.

Obraz z kamery jest przekazywany na żywo, bez opóźnień czy wstępnej edycji, a nowych widzów przestrzegamy przed ewentualnymi drastycznymi scenami ze świata przyrody. Mimo tego, transmisje na żywo dostarczają cennych danych, które mogą przyczynić się do opracowywania bardziej efektywnych działań ochronnych.

— Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony Komitetu Ochrony Orłów oraz dziękujemy członkom Komitetowi za wspólny ogrom pracy poświęcony na rzecz wspólnego przedsięwzięcia — piszą leśnicy.

oprac. mh