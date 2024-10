Szanuj zabitych nieprzyjaciół

2024-10-05 08:00:00 (ost. akt: 2024-10-04 23:13:34)

To znajdujące się tuż pod Giżyckiem miejsce w czasie wakacji mija kilka tysięcy turystów. Większość z nich zapewne nawet nie zauważa, że tam stoi. A co co widzą zapewne myślą, że upamiętnia jakiś wypadek drogowy. Bo z okien samochodu nie widać dobrze ile ma ramion.